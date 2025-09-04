Đại gia dầu khí Mỹ muốn sa thải 20-25% nhân sự

ConocoPhillips công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 3.000 nhân viên, trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng và giá dầu giảm từ đầu năm.

Ngày 3/9, người phát ngôn của ConocoPhillips cho biết họ sẽ cắt giảm 20-25% lao động. Đây là một phần kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn của hãng dầu khí lớn thứ 3 tại Mỹ. Trước đó, Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết CEO Ryan Lance đã công bố việc này trong một video nội bộ.

"Tôi biết những thay đổi này sẽ gây ra sự thiếu chắc chắn, và chúng đúng là đáng lo ngại", Lance cho biết trong video.

Ông giải thích chi phí sản xuất dầu đã tăng khoảng 2 USD mỗi thùng, khiến công ty khó cạnh tranh. Năm 2021, phần chi phí có thể kiểm soát là 11 USD một thùng. Nhưng đến năm ngoái là 13 USD.

"Trong quá trình tinh giản tổ chức, chúng ta sẽ cần ít vị trí hơn", Lance giải thích. Công ty này hiện có khoảng 13.000 nhân sự trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa 2.600 - 3.250 nhân viên sẽ bị cắt giảm.

Logo ConocoPhillips trong gian hàng tại một triển lãm ở Canada năm 2023. Ảnh: Reuters

Cấu trúc công ty mới sẽ được công bố giữa tháng này. Việc tái cấu trúc dự kiến hoàn thành trước năm 2026. Hồi tháng 4, ConocoPhillips đã thuê Boston Consulting Group tư vấn về kế hoạch tái cấu trúc và sa thải.

Trong quý II, lợi nhuận của ConocoPhillips giảm sút, còn 2 tỷ USD. Đây là mức thấp nhất kể từ quý I/2021. Từ đầu năm đến nay cổ phiếu hãng này cũng đã giảm 4,7%.

Giá dầu thô đi xuống thời gian qua đã gây sức ép lên ConocoPhillips và các đối thủ, buộc họ giảm nhân sự, hạn chế đầu tư và khoan dầu. Hồi tháng 2, hãng dầu khí lớn thứ hai tại Mỹ Chevron đã thông báo sa thải 20% nhân sự. Nhiều công ty năng lượng khác, như SLB và BP, cũng đang cắt giảm lao động.

Dầu thô Mỹ mất giá 11%, hiện còn 63 USD một thùng. Nguyên nhân là Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tăng sản lượng, nhằm giành thị phần từ Mỹ. Nhóm này liên tục tăng bơm dầu từ tháng 4.

"Các công ty đang tìm cách giảm nguồn lực mà vẫn cải thiện kết quả kinh doanh", Dan Pickering - Giám đốc đầu tư tại Pickering Energy Partners nhận định.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)