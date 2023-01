Đại gia chăn nuôi báo lỗ lần đầu sau 5 năm

Dabaco, doanh nghiệp chăn nuôi nội địa đứng đầu thị trường, lỗ ròng hơn 79 tỷ đồng trong quý IV, lần đầu tiên trong 5 năm.

Kết quả kinh doanh của Dabaco, một trong những doanh nghiệp chăn nuôi có quy mô lớn nhất trong nước, đang phản ánh phần nào đà giảm của giá thị heo trong quý cuối năm - một trong những mảng chủ lực của doanh nghiệp này.

Quý IV, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần gần 2.930 tỷ đồng, chỉ giảm 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn tăng ngược chiều so với doanh thu, biên lãi gộp thu hẹp từ 12% xuống 5%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm gần 60%, còn 150 tỷ đồng.

Kết quả là hoạt động kinh doanh của Dabaco không đủ để bù đắp cho chi phí hoạt động và chi phí tài chính. Doanh nghiệp này ghi nhận lỗ thuần từ kinh doanh hơn 49 tỷ đồng trong ba tháng cuối năm 2022, so với lợi nhuận hơn 137 tỷ cùng kỳ năm trước. Lỗ ròng quý IV ghi nhận hơn 79 tỷ đồng, lần đầu tiên Dabaco báo lỗ sau 5 năm.

Đà giảm trong kết quả kinh doanh của "đại gia" chăn nuôi này đi cùng với sự lao dốc của giá thịt heo trên thị trường. Giá heo hơi cuối tháng 12 giảm 15-20% so với hai tháng trước đó, về gần 50.000 đồng một kg. Mức giá này cũng thấp hơn mức cơ sở để Dabaco đặt mục tiêu cả năm.

Lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp này đạt hơn 12.000 tỷ đồng doanh thu và 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thấp hơn đáng kể so với mức mục tiêu gần tỷ USD doanh thu (22.500 tỷ đồng) và lãi sau thuế 918 tỷ đồng đề ra từ đầu năm.

Sau năm 2022 với nhiều biến động trên thị trường, năm nay, Dabaco vẫn đặt mục tiêu kỷ lục.

Theo đó, doanh nghiệp đầu ngành chăn nuôi kỳ vọng doanh thu năm nay đạt hơn 1 tỷ USD (24.562 tỷ đồng), cao nhất từ trước tới nay. Lợi nhuận sau thuế khoảng 569 tỷ đồng, gấp gần bốn lần mức thực tế năm 2022.

Năm nay, Dabaco xác định kiên định thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín 3F (Feed – Farm – Food). Đồng thời, công ty cũng muốn tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực kinh doanh khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiêu chí tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Hiện tại, doanh thu Dabaco vẫn đứng sau ông lớn CP của Thái Lan. Tuy nhiên nếu chỉ xét các doanh nghiệp chăn nuôi nội địa, Dabaco thuộc nhóm những công ty đứng đầu thị trường.

