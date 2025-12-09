Sốc khi phát hiện lý do gia đình anh giục tôi cưới gấp

Dù mới quen biết được rất ít hôm nhưng anh quá vồn vã, săn đón tôi.

Tôi ngoài 30 tuổi, trải qua một hai mối tình nhưng không đi đến đâu nên thực ra rất ngại bắt đầu mối quan hệ mới. Tuổi dần tăng nên gia đình và mọi người xung quanh sốt ruột lắm. Gần đây có một cô quen biết với gia đình tôi giới thiệu một anh từng ly hôn và có hai bé, làm bất động sản, nói chung gia đình rất có điều kiện.

Gia đình tôi cơ bản, không có điều kiện tốt giống gia đình anh ấy nên ban đầu tôi rất ngại, không muốn làm quen, chứ không phải vì anh từng có gia đình và hai con nhỏ. Tôi nghĩ khá thoáng về chuyện sẽ quen người từng có gia đình nhưng hơi ngại vấn đề có hai bé sống chung. Mới đầu tôi phần vì ngại chuyện không môn đăng hộ đối và chuyện sau này sống chung với hai bé con, nhưng mọi người khuyên nên mở lòng. Vậy là tôi nghĩ hay thử tìm hiểu, cho bản thân và anh ấy cơ hội, nếu không đi đến đâu, có thể là bạn cũng được.

Tôi và anh đi uống nước và nói chuyện. Tôi chưa cảm nhận gì nhiều về anh nhưng anh lại nói là rất hợp chuyện và thích tôi (dù mới qua một hai lần nói chuyện). Nên tôi vẫn muốn tiếp tục từ từ tìm hiểu. Trong lần thứ ba gặp mặt, dự định ban đầu vẫn là tôi và anh đi uống nước, nhưng sau đó một lúc có tốp bạn thân của anh rủ đến off team chung. Anh hỏi ý kiến tôi. Tôi cũng đồng ý phần vì hôm đó là buổi live music nhưng hơi chán, phần vì nghĩ qua những người bạn xung quanh có thể biết được ít nhiều về anh.

Sau buổi hôm đó, tôi thấy bạn anh đều là những người có học, có vai vế xã hội và họ đều muốn vun vén cho mối quan hệ của chúng tôi. Vậy nên cũng tạo cho tôi thêm chút thiện cảm về anh. Tuy nhiên có một điểm tôi khá lấn cấn nên vẫn đề phòng. Đó là dù mới quen biết được rất ít hôm nhưng anh quá vồn vã, săn đón tôi, hơn nữa gia đình anh liên tục hối thúc và tác động đến cô bạn của gia đình tôi là cho phép gia đình bên đó lên nói chuyện và cho hai đứa đi đăng ký kết hôn trước rồi cưới sau cũng được. Chuyện này tôi mới chỉ nghe qua cô và tất nhiên không đồng ý.

Hôm nay anh qua nhà tôi chơi, đúng lúc mẹ tôi ở nhà. Qua nói chuyện, giới thiệu, mẹ biết khá nhiều người họ hàng, hàng xóm xung quanh nhà anh (nhà tôi và anh cách nhau khoảng 3-4 km). Sau khi anh về, tôi bày tỏ quan điểm với mẹ về việc mình không thoải mái với vấn đề kể ở trên. Mẹ tôi đi hỏi một chú người quen của mẹ gần nhà anh thì biết đúng là gia đình anh rất có điều kiện nhưng anh lại nghiện nặng. Tôi thực sự sốc và gọi cho cô bạn của mẹ, cô cũng bất ngờ và không hề biết chuyện đó. Tôi khá là bối rối và lo lắng, giờ vẫn phải coi như chưa biết gì. Xin mọi người chỉ cho cách làm sao để "cắt đuôi" với anh.

Hương Ly