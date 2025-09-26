Đại gia bất động sản Malaysia rót 120 triệu USD xây văn phòng hạng A tại TP HCM

Tập đoàn United Overseas Australia Ltd (UOA) dự kiến đầu tư hơn 120 triệu USD xây tòa nhà văn phòng hạng A trên khu đất 2.000 m2 tại phường Tân Định, TP HCM.

Khu đất này được UOA sở hữu sau khi mua lại toàn bộ Công ty Cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo với giá 68 triệu USD, theo thương vụ công bố hồi tháng 7. Sau giao dịch, tập đoàn nâng tổng số bất động sản đầu tư tại Việt Nam lên ba dự án, đồng thời đưa tổng diện tích văn phòng cho thuê tại TP HCM lên gần 120.000 m2.

Theo kế hoạch, UOA sẽ phát triển tòa nhà văn phòng hạng A, tổng diện tích sàn khoảng 20.000 m2, dự kiến khởi công quý IV và hoàn thành quý II/2028, giá trị đầu tư ước tính hơn 120 triệu USD. Khoản đầu tư này được sử dụng từ vốn dự trữ, nằm trong chiến lược đa dạng hóa danh mục và gia tăng nguồn thu ổn định bên cạnh các tài sản tại Australia, Malaysia, Singapore và Việt Nam của tập đoàn.

Hình ảnh phối cảnh tòa nhà văn phòng hạng A tại phường Tân Định, TP HCM. Ảnh: UOA Group

Ông Dickson Kong, Trưởng bộ phận đầu tư UOA, cho biết khu đất nằm ở trung tâm quận 1 cũ của TP HCM, nơi được định hướng trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế. Với vị trí bao quanh bởi nhiều cao ốc hạng A và B, dự án được kỳ vọng hưởng lợi từ hệ sinh thái doanh nghiệp hiện hữu, tiện ích đô thị và hạ tầng đang nâng cấp. Khi metro số 4 và đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi vào vận hành, khả năng kết nối khu vực này sẽ được cải thiện đáng kể. Đây là yếu tố khiến tập đoàn chọn khu vực này để phát triển dự án thứ 3 tại Việt Nam.

Ngoài phân khúc văn phòng, UOA cho biết đang có kế hoạch mở rộng hướng phát triển sang các loại hình bất động sản nhà ở, tập trung vào các khu dân cư xanh, hiện đại. Trước đó, UOA đã hợp tác cùng CapitaLand Development triển khai khu đô thị Sycamore với khoảng 3.500 căn hộ tại TP HCM, đồng thời sở hữu UOA Tower và Millennial Tower ở Phú Mỹ Hưng.

Thành lập năm 1987, United Overseas Australia Ltd (UOA Group) là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu châu Á, với kinh nghiệm dày dặn trong việc phát triển, đầu tư, xây dựng và quản lý tài sản.

UOA Group hiện diện thông qua các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tại Australia, Singapore và Malaysia, cùng công ty con tại Việt Nam (UOA Vietnam Pte Ltd). Trọng tâm hoạt động hiện nay của UOA đặt tại Malaysia, được quản lý bởi UOA Development Bhd, đồng thời mở rộng sang Singapore, Việt Nam và Australia. Danh mục đầu tư của công ty này trải rộng từ các dự án nhà ở, thương mại quy mô lớn tại các đô thị trọng điểm, đến khách sạn, trung tâm y tế hiện đại...

Phương Uyên