Đại gia bất động sản Malaysia đẩy mạnh gom quỹ đất tại Việt Nam

Các tập đoàn bất động sản Malaysia đang mạnh tay gom quỹ đất tại TP HCM, từ trung tâm thành phố đến các khu vực vùng ven, đồng thời mở rộng danh mục đầu tư tại Việt Nam.

Nhà phát triển bất động sản SkyWorld của Malaysia mới đây đã ký thỏa thuận mua khu đất rộng hơn 9.400 m2 tại phường Lái Thiêu, TP HCM với giá 136 triệu ringgit (hơn 32 triệu USD), dự kiến xây dựng một tòa tháp căn hộ cao 40 tầng với hơn 1.200 sản phẩm, tích hợp tiện ích thương mại và dịch vụ.

Khu đất này nằm gần siêu thị, bệnh viện quốc tế và nhiều khu công nghiệp lớn như VSIP, Tân Cảng, Sóng Thần, có kết nối giao thông thuận lợi và tiềm năng thu hút cư dân nhờ hạ tầng hiện hữu. Trước đó, khu đất từng rao bán với mức giá 900 tỷ đồng (chưa gồm tiền sử dụng đất). Nhiều tập đoàn lớn đã tiếp cận và không thành vì cho rằng giá bán quá cao.

Đây là thương vụ thứ hai của SkyWorld tại Việt Nam. Trước đó, tháng 9/2023, tập đoàn đã mua khu đất hơn 5.200 m2 tại quận 8 (cũ) từ một doanh nghiệp Việt Nam để phát triển dự án căn hộ.

Không chỉ SkyWorld, UOA Group, một ông lớn khác nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản thương mại của Malaysia cũng đang đẩy mạnh mở rộng tại Việt Nam. Doanh nghiệp này mới chi 68 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ đồng) mua lại khu đất vàng hơn 2.000 m2 trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, đối diện Công viên Lê Văn Tám. Khu đất đã được duyệt quy hoạch xây dựng tòa nhà cao 22 tầng và dự kiến phát triển dự án văn phòng hạng A.

Một góc trung tâm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Thành lập từ năm 1987, UOA Group có vốn hóa gần 900 triệu USD và hiện diện tại Việt Nam qua các dự án như UOA Tower, Millennial Tower (quận 7 cũ), căn hộ The MarQ (quận 1 cũ) và khu phức hợp Sycamore tại Bình Dương, hợp tác cùng CapitaLand.

Đại gia khác là Gamuda Land, nhánh phát triển bất động sản của Gamuda Berhad, cũng có gia tăng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam. Chủ tịch Chow Chee Wah mới đây cho biết tập đoàn đã đầu tư hơn 5 tỷ USD và dự kiến rót thêm hàng tỷ USD vào Việt Nam trong thời gian tới. Gamuda Land hiện sở hữu loạt dự án quy mô lớn như Celadon City, Eaton Park, Artisan Park (TP HCM), Gamuda Gardens (Hà Nội) và mới đây vừa mua thêm quỹ đất ở Hải Phòng, mở rộng tìm kiến quỹ đất sạch ra các khu vực trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh và Hưng Yên.

Doanh nghiệp còn đề xuất tham gia quy hoạch bán đảo Bình Quới – Thanh Đa và nghiên cứu tuyến metro kết nối TP HCM với sân bay Long Thành cũng như loạt dự án TOD tại TP HCM.

Ngoài các tập đoàn trên, nhiều doanh nghiệp Malaysia khác như Berjaya Land, S P Setia, Ireka Corp cũng đang đầu tư vào bất động sản Việt Nam. Làn sóng này nối tiếp xu hướng các nhà phát triển nước ngoài săn quỹ đất sạch còn lại tại khu lõi trung tâm TP HCM, Hà Nội và các thị trường trọng điểm trên cả nước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 21,51 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ. Trong đó, bất động sản thu hút gần 5,17 tỷ USD. Malaysia và Thụy Điển là hai quốc gia có mức tăng đột biến, riêng Malaysia tăng 20 bậc so với cùng kỳ năm trước.

Trong những năm gần đây, Malaysia không nằm trong nhóm dẫn đầu về vốn FDI vào Việt Nam, nhưng vẫn duy trì dòng vốn ổn định. Đến cuối năm 2023, tổng vốn đăng ký từ Malaysia đạt hơn 13 tỷ USD, thuộc nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn lớn nhất. Các lĩnh vực được doanh nghiệp Malaysia quan tâm chủ yếu là bất động sản, sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

So với một số nước ASEAN như Thái Lan, Philippines hay Indonesia, Malaysia ghi nhận các thương vụ bất động sản quy mô lớn tại Hà Nội và TP HCM, cùng một số dự án sản xuất công nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai. Dòng vốn từ Malaysia tập trung vào các dự án đã có hạ tầng hoặc pháp lý tương đối hoàn chỉnh. Tốc độ giải ngân thấp hơn một số nhà đầu tư khác như Hàn Quốc hay Singapore, nhưng Malaysia góp phần duy trì đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam.

Phương Uyên