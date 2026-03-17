Đại gia bán lẻ Việt muốn mở thêm 100 điểm bán năm nay

Saigon Co.op đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai chữ số năm nay, trên nền hơn 32.000 tỷ đồng của năm trước, đồng thời mở thêm gần 100 điểm bán.

Thông tin được nêu tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026 của Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), ngày 17/3 tại TP HCM. Năm qua, doanh thu Saigon Co.op vượt 32.000 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận; bán hàng trực tuyến tăng hai chữ số. Doanh nghiệp có hơn 800 hệ thống cửa hàng, siêu thị trên cả nước.

Saigon Co.op hiện là một trong những nhà bán lẻ nội địa lớn nhất Việt Nam, giữ thị phần đáng kể trong kênh bán lẻ hiện đại, đặc biệt ở phân khúc siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Hệ thống này lâu nay định vị tập trung vào hàng Việt, với tỷ trọng hàng trong nước tại nhiều điểm bán thường chiếm trên 80-90%, tham gia các chương trình bình ổn thị trường và kết nối tiêu thụ sản phẩm nội địa.

Khách mua hàng tại siêu thị Co.opmart ở TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng hai chữ số, tiếp tục mở rộng mạng lưới và tăng doanh thu thương mại điện tử khoảng 30%.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh cho biết, kinh tế TP HCM năm 2025 tăng 8,03%, bán lẻ tăng 15,5%, đồng thời yêu cầu Saigon Co.op phấn đấu năm nay tăng trưởng doanh thu bán lẻ trên hai chữ số. Ông đánh giá doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống phân phối, góp phần bình ổn thị trường, mở rộng mạng lưới và nâng chất lượng dịch vụ.

Về chiến lược dài hạn, Saigon Co.op dự kiến thành lập 5 hợp tác xã tiêu dùng, mỗi đơn vị quy mô trên một triệu thành viên, hướng tới nhóm 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu. Mô hình này nhằm xây dựng cộng đồng tiêu dùng gắn kết, phát triển hệ sinh thái thành viên.

Thi Hà