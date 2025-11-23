'Đại gia' bán lẻ Thái Lan thu hơn tỷ USD ở Việt Nam

Trong 9 tháng đầu năm, Central Retail, tập đoàn bán lẻ đến từ Thái Lan, ghi nhận doanh thu gần 29.000 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD tại Việt Nam.

Thông tin trên được tập đoàn Central Retail, tập đoàn bán lẻ đến từ Thái Lan, công bố trong báo cáo tài chính quý III năm nay. Doanh thu tại Việt Nam trong thời gian này đạt 35,3 tỷ baht (khoảng 29.000 tỷ đồng), giảm khoảng 6% so với cùng kỳ 2024, chủ yếu do biến động tỷ giá. Nếu tính theo tiền đồng, doanh số của công ty tăng khoảng 7%.

Kết quả này của Central Retail kém hơn các chuỗi có cùng mô hình như Bách Hóa Xanh với 34.400 tỷ đồng nhưng cao hơn WinCommerce của Masan với 28.400 tỷ đồng.

Mảng thực phẩm tiếp tục đem về doanh thu lớn nhất cho Central Retail, đạt 31,6 tỷ bath, tương đương 25.175 tỷ đồng. Ngoài ra, mảng đồ gia dụng, công nghệ đóng góp 3,9 tỷ bath (khoảng 3.200 tỷ đồng), còn lại thuộc về ngành thời trang.

Hình ảnh trung tâm thương mại GO! ở Nha Trang. Ảnh: Central Retail

Central Retail đặt chân đến Việt Nam năm 2012. Doanh nghiệp này là chủ sở hữu một loạt thương hiệu bán lẻ tại Việt Nam như GO!, Tops Market, Lan Chi Mart, Nguyễn Kim, Supersports... Công ty cũng đang vận hành 42 trung tâm thương mại GO! và 13 cửa hàng Mini GO! trên toàn quốc.

Trong kế hoạch kinh doanh công bố hồi tháng 6, tập đoàn này dự kiến xây thêm từ 4 đến 6 trung tâm thương mại và từ 12 đến 15 cửa hàng bách hóa. Mỗi trung tâm Go! có diện tích sàn khoảng 4.500 m². Trong đó, 70% sản phẩm là thực phẩm. Mini go! thường được đặt tại các thành phố nhỏ. Diện tích trung bình khoảng 1.700 m² và chủ yếu kinh doanh các mặt hàng phi thực phẩm.

Ông Suthisarn Chirathivat, Tổng giám đốc Central Retail, cho biết: "Việt Nam là quốc gia rất năng động với dân số lớn, là thị trường mà chúng tôi cần theo dõi sát sao". Tuy nhiên, ông cũng nhận định thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam còn thấp. Vì vậy, đây chưa phải thời điểm thích hợp để phát triển các cửa hàng bách hóa cao cấp. Lãnh đạo Central Retail còn cho biết Thái Lan và Việt Nam là hai thị trường trọng điểm trong giai đoạn ba năm tới.

Trọng Hiếu