Đại gia bán lẻ Thái chuyển nhượng chuỗi điện máy Nguyễn Kim

Tập đoàn Thái Lan Central Retail sẽ chuyển nhượng chuỗi điện máy Nguyễn Kim cho Pico, với giá khoảng 36 triệu USD.

Theo báo cáo gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan hôm 23/12, Central Retail cho biết đã ký hợp đồng mua bán cổ phần với Công ty cổ phần Pico Holdings để thanh lý toàn bộ khoản đầu tư vào Công ty Đầu tư phát triển công nghệ và Giải pháp mới NKT, cùng các đơn vị con. Đây là doanh nghiệp mẹ của chuỗi bán lẻ điện máy Nguyễn Kim.

Thương vụ này trị giá 1,137 tỷ baht (khoảng 36 triệu USD), hơn 950 tỷ đồng. Central Retail dự kiến ghi nhận khoản lỗ suy giảm giá trị tài sản một lần (không bằng tiền mặt) xấp xỉ 5,9 tỷ baht tương ứng 186,7 triệu USD trong quý IV.

Tuy nhiên, tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan khẳng định "tình hình tài chính vẫn vững mạnh" và khoản lỗ này sẽ không tác động lớn tới hoạt động kinh doanh, tài sản, cũng như việc chi trả cổ tức của Central Retail.

Một siêu thị điện máy của Nguyễn Kim. Ảnh: Nguyễn Kim

Theo Central Retail, việc thoái vốn khỏi chuỗi điện máy Nguyễn Kim nằm trong chiến lược tối ưu hóa danh mục đầu tư tại Việt Nam. Trước đó, đại gia Thái mua 49% tại Nguyễn Kim từ đầu năm 2019. Sau đó khoảng 5 năm, đại gia Thái mua nốt 51% cổ phần còn lại của doanh nghiệp Việt.

Nguyễn Kim được thành lập năm 2001 và từng là chuỗi bán lẻ điện máy hàng đầu Việt Nam. 9 tháng năm ngoái, chuỗi siêu thị với 49 cửa hàng này đóng góp hơn 3.450 tỷ đồng doanh thu cho Central Retail, giảm 17% so với cùng kỳ 2023.

Thời gian tới, tại thị trường Việt Nam, đại gia bán lẻ Thái Lan sẽ tập trung vào tái phân bổ nguồn lực để tăng hiệu quả hoạt động. Họ cũng đẩy nhanh tốc độ mở rộng và nâng cao lợi nhuận trong hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi - thực phẩm và bất động sản. Central Group được điều hành bởi gia đình tỷ phú Thái Lan Chirathivat.

Trong khi đó, Pico - đơn vị mua lại Nguyễn Kim - cũng là một trong những chuỗi phân phối thiết bị điện máy uy tín tại thị trường trong nước, thành lập từ năm 2007. Hiện tại, doanh nghiệp hoạt động tại nhiều địa phương, trong đó có 7 cơ sở lớn ở Hà Nội.

Anh Tú