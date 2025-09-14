Đại diện trường nhạc Berklee ngưỡng mộ Trần Mạnh Tuấn

Đại diện trường âm nhạc nổi tiếng Berklee cho biết nhờ nỗ lực học hỏi, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn là người Việt đầu tiên nhận học bổng ở đây.

Ông Daniel Abussi - Phó giám đốc tuyển sinh của trường - nói về ấn tượng với nghệ sĩ saxophone nổi tiếng, trong buổi gặp gỡ truyền thông tại TP HCM hôm 13/9. Giữa thập niên 1990, Trần Mạnh Tuấn trở thành sinh viên Việt đầu tiên nhận học bổng của trường. Theo ông, điều khiến Trần Mạnh Tuấn khác biệt là sự nỗ lực.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn (phải) thời trẻ bên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước khi sơ tuyển, nghệ sĩ tìm hiểu các bài thi như đọc nhạc, quay video biểu diễn và gửi cho trường. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất với Trần Mạnh Tuấn là tiếng Anh, bởi khả năng ngoại ngữ của anh khi ấy chỉ đáp ứng khoảng 40% yêu cầu. Nghệ sĩ học miệt mài suốt nửa năm, sau đó sang Mỹ dự tuyển. Anh vượt vòng kiểm tra tiếng Anh, còn tiết mục biểu diễn được đánh giá "hoàn hảo".

"Các giảng viên tuyển sinh không quan tâm sinh viên đến từ quốc gia nào mà là ở mức độ chuẩn bị. Thời điểm được nhận vào Berklee, Trần Mạnh Tuấn đã là một tài năng lớn, chơi nhạc cụ xuất chúng", ông Daniel nói. Đại diện nhà trường cho biết suốt quá trình học, Trần Mạnh Tuấn không chỉ dừng ở việc chơi saxophone mà còn tìm tòi về đào tạo giảng dạy, tổ chức sân khấu, sản xuất âm nhạc.

Trần Mạnh Tuấn chơi saxophone "Chị tôi" (Trần Tiến) năm 2019

Sau khi tốt nghiệp và về nước, đầu thập niên 2000, Trần Mạnh Tuấn gây tiếng vang với loạt album có doanh thu cao. Hạ trắng - một trong những đĩa nhạc thành công nhất sự nghiệp của anh - đạt hàng trăm nghìn bản phát hành. Về quê - tập hợp nhiều ca khúc kinh điển - trở thành album bán chạy nhất sự nghiệp của Trần Mạnh Tuấn. Anh còn tự sáng tác, sản xuất và chơi nhiều nhạc cụ trong đĩa Ru rừng. Nghệ sĩ nói những năm tháng học ở Berklee giúp anh nâng cao khả năng định hướng sáng tạo sau này.

Trần Mạnh Tuấn ở tuổi ngoài 50. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Con gái anh - nghệ sĩ An Trần - nối gót cha theo học ở Berklee từ năm 2021, chuyên ngành MP&E (Kỹ sư sản xuất âm thanh). Sau đó, cô được trao học bổng trị giá 45.000-50.000 USD mỗi năm. Gần đây, nhờ thành tích nổi bật, An Trần tiếp tục nhận học bổng toàn phần với ngành mới - Sound design (Thiết kế âm thanh).

Đại diện Berklee cho biết đang mở rộng tuyển sinh tại Việt Nam. Theo ông Daniel, trước đây, sinh viên Việt muốn phỏng vấn với trường phải sang Hong Kong, Singapore. Hiện, đơn vị này tổ chức sơ tuyển trực tiếp tại TP HCM từ giữa tháng 9, kéo dài bốn ngày. Mỗi năm, trường Berklee dành 110 triệu USD cho các suất học bổng với nhiều mức, tùy quốc gia và khả năng sinh viên, từ 20.000 USD đến 45.000 USD. Mức học bổng thay đổi theo từng năm và thành tích học tập.

Đại diện trường Berklee (trái) ở sự kiện. Ảnh: Mai Nhật

Trần Mạnh Tuấn, 55 tuổi, sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cha mẹ và chị gái là nghệ sĩ cải lương. Anh là nhạc công chơi saxophone duy nhất được đề cử năm lần tại giải Cống hiến. Anh còn hợp tác nhiều nghệ sĩ như gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Trần Thu Hà. Anh từng thành lập câu lạc bộ jazz Sax n' Art tại TP HCM, làm giám khảo cuộc thi Vietnam Idol 2008.

Nghệ sĩ ra hàng chục album, tiêu biểu như Độc tấu Saxophone Trần Mạnh Tuấn (1997), Lời ru mắt em - chung với Vũ Quang Trung, Trần Thu Hà và Bằng Kiều (2000), Biển khát (2001), Hạ trắng (2002), Về quê (2003), Ru ta ngậm ngùi (2009). Năm 2021, anh bị đột quỵ, trải qua ba lần phẫu thuật, sau đó dần phục hồi và trở lại công việc.

Trần Mạnh Tuấn, An Trần song tấu "Hạ trắng" (Trịnh Công Sơn) với bản phối jazz năm 2020.

Berklee College of Music được thành lập năm 1945, có gần 7.500 sinh viên đến từ 103 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nơi đây nổi tiếng về đào tạo âm nhạc đương đại và nghệ thuật biểu diễn, đứng thứ hai trong các trường âm nhạc tốt nhất thế giới, theo The Hollywood Reporter. Nhiều cựu sinh viên ở đây từng giành giải thưởng Oscar, Emmy và Grammy. Ngoài Trần Mạnh Tuấn và An Trần, nhạc sĩ Đức Trí, Anna Trương - con gái nhạc sĩ Anh Quân là những nghệ sĩ Việt từng theo học nơi đây.

