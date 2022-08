Đại diện Trung Quốc tại Miss World 2022 bị phản đối

Người đẹp Trung Quốc Tần Trạch Văn bị nhiều đơn vị, khán giả phản đối khi được cử đi thi Miss World 2022.

Theo The Paper, vụ Tần Trạch Văn tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế gây bức xúc với nhiều khán giả. Cuộc thi Miss World China 2021 cũng vướng nghi vấn gian lận, mập mờ kết quả. Hôm 26/8, Dương Miễn, đại diện tập đoàn thời trang New Silk Road - đơn vị duy nhất nắm bản quyền tổ chức Miss World ở Trung Quốc - nói không chấp nhận Tần Trạch Văn đi thi quốc tế vì không phù hợp các quy định.

Người đẹp Tần Trạch Văn. Ảnh: Sina

Dương Miễn cho biết năm 2020, New Silk Road nhượng quyền tổ chức Miss World China lần thứ 71 cho công ty truyền thông Mộ Lan Hội ở Thâm Quyến. Mộ Lan Hội có trách nhiệm cung cấp danh sách người chiến thắng, người được đại diện thi quốc tế cho New Silk Road. Sau đó, phía New Silk Road sẽ gửi hồ sơ cho tổ chức Miss World ở Anh.

Theo Dương Miễn, công ty Mộ Lan Hội đã tổ chức Miss World China lần thứ 71 vào tháng 11/2021, hoa hậu bấy giờ là Nguyễn Nguyệt. Tuy nhiên, nửa tháng trước, Nguyễn Nguyệt bị tước vương miện vì "vi phạm quy định của Miss World, có hành vi đi ngược tinh thần thúc đẩy hòa bình thế giới". Dương Miễn bức xúc vì sau khi tước vương miện của Nguyễn Nguyệt, Mộ Lan Hội không đôn á hậu lên thay mà lăng xê cho Tần Trạch Văn - người không hề thi Miss World China lần thứ 71. Hiện, phía New Silk Road và Mộ Lan Hội làm việc tìm hướng xử lý.

Hôm 24/8, phía Miss World cho biết nhận được các khiếu nại về việc chọn thí sinh ở Trung Quốc, đơn vị sẽ kiểm tra quy trình tuyển chọn, xử lý nếu có vi phạm điều lệ cuộc thi.

Trên các mạng xã hội, nhiều khán giả cũng không ủng hộ Tần Trạch Văn thi quốc tế, cho rằng cô gian dối học vấn. Người đẹp từng nói có bằng thạc sĩ nhưng theo Sina, cô chưa từng tốt nghiệp thạc sĩ, chỉ có bằng đại học. Một số người ủng hộ Tần Trạch Văn, nhận xét cô xinh đẹp, đủ tiêu chuẩn để thi quốc tế.

Tần Trạch Văn từng đăng trên Weibo các bài viết thể hiện sự háo hức dự Miss World, cho biết đang may trang phục ở Thái Lan để đi thi. Nhưng người đẹp đã xóa bỏ bài đăng.

Đỗ Dương - Miss World China 2014 - nói theo quy định tổ chức, người đoạt giải cao nhất ở cuộc thi sẽ được đại diện thi quốc tế. Khi hoa hậu không thể tham gia, á hậu một hoặc hai sẽ được thay thế. Đỗ Dương cho rằng đây là quy định văn minh, tôn trọng thí sinh.

trương tử lâm Miss World Trương Tử Lâm tại Miss World năm 2008. Video: MW

Miss World là cuộc thi sắc đẹp lớn và lâu đời trên thế giới, vòng chung kết năm nay dự kiến diễn ra vào tháng 12. Trung Quốc từng có hai người đẹp đăng quang là Trương Tử Lâm (2008) và Vu Văn Hà (2012).

Như Anh (theo The Paper)