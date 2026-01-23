Đại diện FPT Schools đạt thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Ba học sinh FPT Schools đạt giải Nhì, Ba, Khuyến khích môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025-2026.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong hai ngày 25-26/12/2025, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh từ 38 đơn vị trên cả nước. Trong đó, FPT Schools có 5 đại diện tham gia đội tuyển của Cần Thơ ở các môn Tin học (4 bạn) và Tiếng Anh (một bạn), đều đến từ trường THPT FPT Cần Thơ.

Theo kết quả vừa công bố, học sinh FPT Schools chiếm ba trên tổng số 10 giải thưởng của đội tuyển Tin học Cần Thơ, gồm: Ôn Huỳnh Hiếu Ngân (12A2) - giải Nhì, Nguyễn Chí Khang (12A1) - giải Ba và Trương Nam Nguyên (12A1) - giải Khuyến khích. Trong đó, thành tích của Hiếu Ngân là giải cao nhất của toàn thành phố ở bộ môn Tin học.

Ba đại diện FPT Schools đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT. Ảnh: FPT Schools

Đại diện FPT Schools chia sẻ, kỳ thi này một trong những thước đo quan trọng về chất lượng đào tạo học thuật, góp phần phản ánh mức độ tham gia và năng lực cạnh tranh của học sinh FPT Schools tại các sân chơi học thuật quốc gia. Thành tích của các em làm nổi bật thế mạnh về đào tạo công nghệ, STEM, Tin học của trường.

Học sinh FPT Schools lắp ráp, chế tạo robot trong giờ học. Ảnh: FPT Schools

Bà Nguyễn Thị Uyên Thúy - Hiệu trưởng trường THPT FPT Cần Thơ cho biết thêm, từ những năm đầu thành lập, trường kiên định với niềm tin "nếu được đầu tư bài bản và đúng định hướng, mô hình giáo dục tư thục hoàn toàn có thể đào tạo học sinh đạt thành tích học thuật cấp quốc gia".

"Chúng tôi tin học sinh, dù học tập trong môi trường nào, nếu được trao cơ hội và lộ trình phù hợp, đều có thể vươn tới những chuẩn mực học thuật cao", bà nhấn mạnh.

Bên cạnh phát triển học thuật, kỹ năng thực tiễn, và năng lực hội nhập, học sinh FPT Schools còn góp phần ghi dấu trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2025, các em đạt được hơn 5.325 giải thưởng tại các cuộc thi học thuật, khoa học công nghệ, ngoại ngữ, thể thao, nghệ thuật trong nước và quốc tế, trong đó có huy chương Bạc First Global Challenge, hai giải Quán quân Oxford Big Read, cùng nhiều giải thưởng, thành tích hàng đầu tại VEX Robotics, Enjoy AI, World Scholar's Cup...

Học sinh FPT Schools tại ngày hội trải nghiệm Open STEM Day. Ảnh: FPT Schools

Tại FPT Schools, hoạt động giáo dục đào tạo được thiết kế theo hướng phát triển năng lực toàn diện giúp học sinh hiểu sâu kiến thức, ứng dụng hiệu quả và thích ứng bền vững trong môi trường số và bối cảnh toàn cầu.

Mô hình đào tạo tại đây tập trung vào các trụ cột gồm: Công nghệ, Tiếng Anh và Năng lực toàn cầu, đồng thời chú trọng Phát triển cá nhân (PDP), tư duy phản biện và các kỹ năng thế kỷ 21. Qua đó, người học có thể đáp ứng yêu cầu của các kỳ thi học thuật quy mô lớn, phát triển năng lực giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, khả năng sử dụng ngoại ngữ và sự chủ động trong môi trường học tập, làm việc quốc tế.

Nhật Lệ