Đại diện DeepSeek lần đầu xuất hiện công khai từ khi nổi tiếng

Lần đầu xuất hiện sau gần một năm trở thành hiện tượng toàn cầu, đại diện DeepSeek đưa ra phát ngôn bi quan về tác động của AI đối với xã hội và việc làm.

Tại Hội nghị Internet Thế giới, do chính phủ Trung Quốc tổ chức ở thành phố Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang ngày 7/11, Victor Chen Deli, nhà nghiên cứu cấp cao của DeepSeek, đã tham gia thảo luận với CEO của 5 công ty công nghệ khác, trong đó có Unitree và BrainCo, được mệnh danh là sáu tiểu long ngành AI Trung Quốc.

Khi được hỏi về thành công toàn cầu và cách tiếp cận mã nguồn mở sẽ thúc đẩy sự tiến bộ AI của DeepSeek ra sao, ông Chen Deli bày tỏ niềm tin AI sẽ là công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho con người trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, ông bi quan khi nói: "Trong 5-10 năm tới, AI đủ khả năng đảm nhận một số công việc của con người, nó có thể đe dọa việc làm. Trong 10-20 năm tiếp theo, trí tuệ nhân tạo có thể tiếp quản phần lớn công việc con người đang thực hiện và xã hội có thể đối mặt với thách thức lớn. Khi đó, các công ty công nghệ cần đóng vai trò là người bảo vệ".

Victor Chen Deli, nhà nghiên cứu cấp cao của DeepSeek. Ảnh: Reuters

Kể từ khi trở thành hiện tượng AI toàn cầu đầu năm nay nhờ phát hành mô hình AI giá rẻ vượt trội hơn so với các mô hình hàng đầu của Mỹ, đại diện DeepSeek chỉ xuất hiện một lần, khi nhà sáng lập kiêm CEO Liang Wenfeng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một cuộc họp với các doanh nhân địa phương hồi tháng 2. Kể từ đó, không đại điện nào của công ty công khai phát biểu về thành công hay xu hướng, cũng như không tham gia các sự kiện công nghệ lớn cho đến Hội nghị Internet Thế giới lần này.

DeepSeek được chính phủ Trung Quốc coi là biểu tượng cho năng lực công nghệ và khả năng phục hồi của đất nước trước lệnh cấm của Mỹ, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa hai quốc gia ngày càng gia tăng.

Giao diện đăng nhập DeepSeek trên smartphone. Ảnh: Bảo Lâm

Dù DeepSeek chưa tung ra bản nâng cấp mô hình lớn nào từ tháng 1, những thông báo của công ty vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý đáng kể. Cuối tháng 9, công ty giới thiệu bản nâng cấp cho mô hình V3, được khẳng định có thể 'giảm nửa chi phí suy luận' trong các phép toán ngữ cảnh dài. Dù vậy, công ty cho biết cần thử nghiệm thêm và đánh giá chi tiết trước khi tung ra bản hoàn thiện cho người dùng cuối.

Huy Đức