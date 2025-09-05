Đại diện cũ của Bale bị cáo buộc bắt phụ nữ làm nô lệ

Jonathan Barnett, từng làm đại diện cho cựu tiền đạo Gareth Bale, bị cáo buộc đe dọa, tra tấn và cưỡng hiếp một phụ nữ Mỹ suốt sáu năm.

Hồi tháng 6, Jane Doe, một phụ nữ ở California, Mỹ đã đệ đơn tố cáo Barnett. Người này cho rằng, cô bị dụ dỗ từ Australia sang Anh năm 2017, và từ đó bị biến thành nô lệ tình dục cho đến năm 2023.

Theo tờ Daily Mail số ra ngày 4/9, Barnett đã thuyết phục Doe bằng cách mời làm cho Stellar Group, công ty quản lý tài năng mà chuyên gia môi giới này sáng lập. Sau khi trả chi phí để đưa Doe và hai con đến Anh, ông trùm chuyển nhượng đã cưỡng hiếp nạn nhân ít nhất 39 lần. Theo cáo buộc, Barnett cũng thực hiện nhiều hành vi gây sốc như tự gọi mình là "chủ nhân", còn nạn nhân là "nô lệ", đánh đập, dọa giết nạn nhân và các con nếu dám nói ra sự việc.

Barnett (phải) đưa Bale từ Tottenham sang Real Madrid năm 2013. Ảnh: Real Madrid

Doe cũng cáo buộc Barnett khuyến khích cô dụ dỗ các nạn nhân khác, ví việc này như chiêu mộ cầu thủ bóng đá.

Tháng 12/2021, Doe lái xe đến nhà Barnett. Khi nhìn thấy Barnett đứng trước nhà cùng tài xế, cô gọi tài xế lại gần và nói: "Tôi không biết anh thế nào, nhưng anh ta đối xử với tôi như một nô lệ". Sau đó, cô đưa cho tài xế túi đồ chơi tình dục và nói: "Cái này dành cho Barnett".

Khi nhìn thấy Doe, Barnett lại gần xe, nghiêng người vào cửa sổ ghế phụ và nói: "Tôi sẽ đập vỡ mặt và đánh gãy chân cô nếu còn nhắc đến chuyện này. Đừng mong còn lành lặn về nhà".

Barnett được cho là đã dàn xếp bồi thường khoảng 40.000 USD, nhưng thực tế không chi xu nào. Tháng 4/2023, Doe phải nhập viện điều trị hậu quả của việc bị tra tấn.

CAA, tập đoàn mà Barnett là một thành viên, cũng là đồng bị đơn với vai trò giúp sức. Nhưng CAA và ông trùm chuyển nhượng 75 tuổi đều phủ nhận hành vi phạm pháp. Hồi tháng 7, Barnett tuyên bố: "Các cáo buộc vô căn cứ và sai sự thật. Tôi sẽ bảo vệ mình thông qua quy trình pháp lý và muốn được minh oan".

Barnett thành lập Stellar Group năm 1992. Ông từng làm đại diện cho nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới, như Gareth Bale, Jack Grealish, Saul Niguez, Ruben Loftus-Cheek, hay Jordan Pickford. Năm 2013, Barnett môi giới vụ chuyển nhượng Bale từ Tottenham sang Real Madrid với giá 115 triệu USD. Ông cũng đưa ngôi sao Lennox Lewis đến với thế giới quyền Anh.

Stellar Group được ICM Partners mua lại vào năm 2020, rồi hai năm sau được chuyển giao cho CAA. Năm 2024, Barnett nghỉ hưu với tư cách là chuyên gia môi giới của CAA.

Ngoài đời, Barnett là người Do Thái và là thành viên của giáo đường Do Thái St John's Wood. Ông đã kết hôn và có ba con.

Thanh Quý (theo Daily Mail)