Đại diện ca sĩ Duy Mạnh và Mercedes Việt Nam ra tòa

TP HCMPhía Duy Mạnh cho rằng chiếc Mercedes S450 Luxury bị cháy trong thời gian còn bảo hành nên kiện hãng xe, song phía bị đơn khẳng định nam ca sĩ không còn quyền khởi kiện.

Ngày 25/4, sau gần một năm thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Duy Mạnh (tức ca sĩ Duy Mạnh) và bị đơn là Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam, TAND quận Gò Vấp đưa vụ án ra xét xử.

Trong đơn khởi kiện, ca sĩ Duy Mạnh cho biết tháng 8/2020 mua chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury với giá hơn 4,7 tỷ đồng, thời hạn bảo hành là 36 tháng.

Tối 15/2/2023 (trong thời gian bảo hành), chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury đang đậu trong hầm chung cư ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, bỗng dưng bốc cháy.

Sau khi được dập tắt, Cảnh sát PCCC TP Thủ Đức đã đến hiện trường xử lý, đưa chiếc xe ra khỏi tầng hầm và kéo về trụ sở. Kết qủa giám định của Phân viện khoa học hình sự Công an TP HCM kết luận nguyên nhân cháy là "trên đường dây điện lắp đặt phía sau động cơ xe đã xảy ra sự cố va chạm chập điện ngắn mạch...".

Chiếc xe của Duy Mạnh (màu đen) bị hư hỏng sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Duy Mạnh

Theo nguyên đơn, đến ngày 30/3/2023, các chuyên gia kỹ thuật của Mercedes-Benz mới tháo niêm phong, kiểm tra xe để xác minh nguyên nhân sự cố. Hãng xe đưa ra hình ảnh và kết luận "không có lỗi kỹ thuật của xe cho thấy có sự xâm nhập của loài gặm nhấm trong xe. Loài gặm nhấm này làm hỏng các dây điện dẫn đến chập điện".

Ca sĩ Duy Mạnh cho rằng, kết luận này là thiếu khách quan và cơ sở khoa học, bởi những hình ảnh phân chuột, dấu cắn không phải là hình ảnh ngay sau khi xảy ra sự cố, mà được chụp vào ngày mở niêm phong kiểm tra (45 ngày sau khi xảy ra sự cố). Những hình ảnh phía bị đơn đưa ra không chứng minh được có trước hay sau khi xảy ra sự cố.

Do sau khi xảy ra việc cháy, xe của Duy Mạnh đã bị di rời khỏi hiện trường, để tại bãi của cơ quan chức năng không che chắn, bảo vệ trong nhiều ngày. Hình ảnh phân chuột, vết cắn là mới, trong khi động cơ cháy biến dạng.

Sau khi xảy ra sự cố, ca sĩ được công ty bảo hiểm bồi thường gần 2,9 tỷ đồng. Nguyên đơn cho rằng, chiếc xe mình mua còn trong hạn bảo hành nên hãng xe phải thực hiện nghĩa vụ đối với giá trị của chiếc xe.

Tháng 4/2024, do các bên không tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết nên nam ca sĩ đã khởi kiện ra tòa, yêu cầu Mercedes-Benz Việt Nam bồi thường số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó bao gồm tiền giá trị chiếc xe tại thời điểm mua trừ đi số tiền đã được công ty bảo hiểm chi trả, chi phí thuê luật sư và khoản lãi phát sinh do chiếc xe đang là tài sản thế chấp cho ngân hàng. Ông đã phải thanh toán các khoản nợ đối với ngân hàng và phải chuyển quyền sở hữu chiếc xe cho người khác.

Quá trình thụ lý hồ sơ, tòa nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận nên quyết định đưa ra xét xử.

Mercedes Việt Nam: 'Duy Mạnh không còn quyền tiếp tục yêu cầu bồi thường'

Trước phiên xử, phía bị đơn cho rằng kết luận giám định của cơ quan công an không ghi rõ nguyên nhân gốc rễ của sự cố chập mạch và sự cố cháy, đồng thời không có đánh giá hoặc kết luận nào cho rằng vụ cháy bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật của xe.

Dưới dự đồng thuận của nguyên đơn và chứng kiến của đại diện công ty bảo hiểm, các chuyên gia kỹ thuật của hãng (từ Đức) đã tháo niêm phong, kiểm tra xe để xác định nguyên nhân. Quá trình giám định được thực hiện minh bạch, chuyên sâu với sự tham gia chứng kiến của Duy Mạnh và các chuyên gia từ công ty bảo hiểm.

Kết qủa kiểm tra cho thấy đã có sự xâm nhập của loài gặm nhấm vào trong xe. Vụ cháy xảy ra là do dây điện trong khoang động cơ bị quá nhiệt, nguyên nhân đến từ việc loài gặm nhấm cắn hỏng một phần dây điện. Hư hỏng này làm giảm tiết diện của dây điện, dẫn đến tăng điện trở ở các dây điện này, tạo ra hiện tượng quá nhiệt của dây điện và gây ra cháy, chập điện. Tức là, sự cố cháy do dây điện trong khoang động cơ bị quá nhiệt - do loài gặm nhấm đã gây hư hỏng trước đó.

Công ty bảo hiểm đã quyết định chi trả theo hình thức bồi thường tổn thất toàn bộ cho khách hàng, tính theo giá trị thị trường của một chiếc xe tương đương (đã qua sử dụng gần 3 năm). Ca sĩ Duy Mạnh đã đồng ý với phương án bồi thường và nhận đầy đủ khoản tiền này vào tháng 8/2023.

Như vậy, theo Mercedes Việt Nam, quyền sở hữu xe và quyền yêu cầu bồi thường đã được chuyển từ Duy Mạnh sang Công ty bảo hiểm một cách hợp pháp kể từ thời điểm đó nên nam ca sĩ không còn quyền tiếp tục yêu cầu bồi thường.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày.

Hải Duyên