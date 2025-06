Đại diện C.P: Heo bệnh bị 'tố' đã được tiêu hủy

Đại diện Công ty C.P xác nhận hình ảnh heo có dấu hiệu bệnh được chụp tại lò mổ ở Hậu Giang nhưng là để báo cáo xin ý kiến cho tiêu hủy.

Ngày 2/6, đoàn liên ngành tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra hai cơ sở giết mổ Nguyễn Đan và Dững Nga ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp - nơi gia công cho Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - sau khi xuất hiện hình ảnh thịt heo bệnh lan truyền trên mạng xã hội, được cho là chụp tại cơ sở này.

Hình ảnh heo bệnh được Facebook Jonny Lieu lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Ảnh từ Facebook Jonny Lieu

Bà Trần Thị Nga - chủ cơ sở - cho biết lò này giết mổ trung bình 30-40 con mỗi ngày, tùy thời điểm. Lò mổ tuân thủ quy trình kỹ thuật theo yêu cầu của C.P Việt Nam. Trong quá trình giết mổ, một số con heo có dấu hiệu lên da được phát hiện và báo công ty xử lý.

Liên quan hình ảnh heo bệnh mà người tố C.P Việt Nam đăng tải trên mạng xã hội là hình ảnh được chụp tại cơ sở giết mổ Dững Nga. "Đây là ảnh được chụp ngày 26/3/2022 để báo cáo cho Công ty C.P tiêu huỷ, không dùng để cung cấp hàng về Sóc Trăng", đại diện lò mổ nói.

Cơ sở giết mổ heo Dững Nga tại Hậu Giang. Ảnh: Khang Nguyễn

Đại diện C.P Việt Nam cũng xác nhận hình ảnh được chụp vào rạng sáng 26/3/2022, tại lò Dững Nga. Hai mảnh heo bị viêm da nặng với tổng trọng lượng 72,7 kg, sau đó được tiêu hủy tại chỗ theo đúng quy trình, dùng làm thức ăn thủy sản và có lập biên bản. Đại diện công ty khẳng định sản phẩm này không được vận chuyển đi nơi khác.

Động thái kiểm tra của cơ quan chức năng diễn ra sau khi mạng xã hội lan truyền đơn tố cáo của một người tự xưng là cựu nhân viên C.P (40 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên) về một số sai phạm tại cửa hàng C.P Fresh Shop Mỹ Xuyên. Ông tố cáo việc doanh nghiệp tuồn thịt heo, gà bệnh và sản phẩm hết hạn sử dụng ra thị trường.

Trước đó ngày 30/5, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng cũng đã kiểm tra đột xuất cửa hàng Fresh Shop của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên.

Qua kiểm tra thực tế, ông Lâm Minh Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng - cho biết cửa hàng đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Sản phẩm thịt heo bày bán có đóng dấu kiểm soát giết mổ của ngành thú y, không có dấu hiệu sử dụng hóa chất hay chất bảo quản gây hại.

Sang ngày 31/5, đoàn kiểm tra liên ngành Sóc Trăng tiếp tục kiểm tra 3 cửa hàng Fresh Shop của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam tại Fresh Shop Mỹ Xuyên. Cả 3 cửa hàng đều thực hiện đầy đủ quy trình, có hoá đơn chứng từ.

Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên hết hạn trên 2 tháng do đổi chủ. Giấy phép này do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Sóc Trăng cấp, có hiệu lực đến ngày 8/3.

Đồng thời cửa hàng chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng. Đoàn kiểm tra đã niêm phong, yêu cầu trong 5 ngày phải hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý theo quy định.

C.P Việt Nam được cấp phép đầu tư năm 1993 với hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2008, công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam. Doanh nghiệp này sở hữu nhiều nhà máy và trang trại trên khắp Việt Nam, chuyên cung cấp thịt gà, heo, trứng, thủy sản và các sản phẩm chế biến sẵn. Một số sản phẩm quen thuộc gồm xúc xích, thịt gà ướp sẵn và thực phẩm tiện lợi.

Thi Hà