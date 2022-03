- Dịch bệnh khiến nhiều trung tâm Anh ngữ lao đao thậm chí phải đóng cửa. Trong vai trò một nhà giáo dục kỳ cựu ông học được gì từ bối cảnh này?

- Nhiều hệ thống trung tâm phải đóng cửa, tuy là điều không mong muốn nhưng điều này không tránh khỏi như một sự chọn lọc tự nhiên. Sau tất cả những khó khăn, sự lựa chọn của phụ huynh ngày nay sẽ hướng về những trung tâm có chất lượng đảm bảo. Chúng tôi vẫn cố gắng tiếp tục tập trung vào trải nghiệm học tập tốt nhất.

Đây cũng là một trong những giá trị cốt lõi xuyên suốt gần 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam của chúng tôi. Đặc biệt, khi dịch bệnh xảy ra, chúng tôi tìm mọi cách để giữ được trải nghiệm này xuyên suốt và trọn vẹn thông qua đổi mới, sáng tạo, luôn vận động, thử nghiệm những điều mới, từ đó biết rõ điều gì hiệu quả và không hiệu quả. Điều này đã được tóm gọn trong nỗ lực theo đuổi "Where the best become better" (Nơi những giá trị tốt nhất trở nên tốt hơn nữa).

Chúng tôi cũng may mắn khi có các thế hệ học sinh, phụ huynh đã đặt niềm tin mạnh mẽ. Với sự tin tưởng đó, 90% lớp học đã chuyển sang hình thức online, và luôn duy trì quá trình học liên tục trong suốt đại dịch. Nguyên tắc như "kim chỉ nam" của chúng tôi là đặt khách hàng ở trung tâm của mọi hoạt động, mọi quyết định, tập trung vào những trải nghiệm học tốt nhất.

Chúng tôi cũng đặt sự hợp tác như giá trị cốt lõi trong hoạt động, không chỉ là sự đoàn kết, đồng lòng trong đội ngũ, mà còn là với các phụ huynh. Mọi người cùng "bắt tay" để đem đến trải nghiệm học tốt nhất, hiệu quả nhất cho trẻ.