Đại chiến Real - Bayern thắp sáng tứ kết Champions League

Dẫu vậy, điểm tựa sân nhà vẫn là niềm hy vọng lớn. Barca thắng 13, hòa 3 và chỉ thua 2 trong 18 trận sân nhà gần nhất tại Cup châu Âu, đồng thời toàn thắng và ghi tới 19 bàn qua 4 trận gần nhất. Tài năng trẻ Lamine Yamal vẫn là niềm hy vọng lớn nhất, khi ghi bàn ở ba trận Champions League liên tiếp - tín hiệu cho thấy Barca vẫn có thể tạo khác biệt bằng những khoảnh khắc cá nhân.

Phía đối diện, phong độ sân khách lại là dấu hỏi lớn với Atletico, khi họ hòa 2, thua 4 và chỉ thắng 1 trong 7 trận xa nhà gần nhất tại Cup châu Âu. Dù vậy, các trận đấu của họ hiếm khi thiếu kịch tính: 34 trận gần nhất đều có bàn thắng, với trung bình gần 4 bàn mỗi trận. Riêng tại Champions League mùa này, các trận của Atletico chứng kiến tới 55 bàn sau 12 trận - trung bình 4,58 bàn/trận.



Trong thế trận cởi mở và giàu biến động đó, Julian Alvarez trở thành niềm hy vọng lớn nhất của đội khách. Tiền đạo người Argentina đã ghi 14 bàn trong 17 lần ra sân tại Champions League, luôn biết cách lên tiếng ở những sân khấu lớn.



Lịch sử đối đầu tại Champions League gọi tên Atletico, nhưng điểm tựa sân nhà và sức trẻ đang mang lại hy vọng cho Barca. Khi hai triết lý đối lập va chạm, đây hứa hẹn sẽ là cặp đấu giàu cảm xúc và khó lường nhất vòng tứ kết.