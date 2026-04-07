Đại chiến Real - Bayern thắp sáng tứ kết Champions League

Dẫu vậy, cán cân đang nghiêng rõ rệt về phía Real trong những lần đối đầu gần đây. Đội bóng áo trắng đã thắng cả bốn cặp đấu knock-out gần nhất trước Bayern, gồm màn loại đối thủ với tổng tỷ số 4-3 ở bán kết năm 2024. Tại Bernabeu, ưu thế càng rõ rệt khi Real bất bại 8 trận gần nhất tiếp Bayern (thắng 7, hòa 1), biến sân nhà thành điểm tựa gần như tuyệt đối.
Trong thế trận giàu toan tính, những khoảnh khắc thường xuất hiện sau giờ nghỉ - và đó là "lãnh địa" của Vinícius. Ngôi sao người Brazil ghi tới 13 trong 15 bàn gần nhất ở hiệp hai tại Champions League, trở thành mũi nhọn có thể định đoạt cục diện khi đối thủ bắt đầu xuống sức.
Lịch sử gần đây cũng không ủng hộ đại diện nước Đức. Bayern đã thua 7 trong 8 cặp đấu knock-out gần nhất trước các CLB Tây Ban Nha, đồng thời thất bại ở 4 trong 5 lần gần nhất góp mặt ở tứ kết. Khi quá khứ, phong độ và điểm tựa Bernabeu cùng hội tụ, Real có lý do để tự tin - nhưng trước một Bayern giàu kinh nghiệm, sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá đắt.
Sporting - Arsenal (2h ngày 8/4). Xét đối đầu, đại diện Anh nhỉnh hơn với 2 chiến thắng và 3 trận hòa sau 5 lần chạm trán tại Cup châu Âu. Ở lần đụng độ gần nhất, Arsenal thắng đậm 5-1 (trong ảnh) ngay trên đất Bồ Đào Nha ở vòng bảng Champions League mùa 2024-2025.
Dẫu vậy, ký ức đáng nhớ nhất của Sporting lại đến từ vòng knock-out, khi họ loại Arsenal bằng loạt luân lưu tại vòng 1/8 Europa League mùa 2022-2023. Điều đó cho thấy, dù bị đánh giá thấp hơn, đội bóng Lisbon luôn biết cách gây khó dễ trong những thời khắc quyết định.
Sporting đang mang theo khát khao phá dớp, khi chưa có đại diện nào của Bồ Đào Nha vượt qua vòng tứ kết Champions League kể từ chức vô địch của Porto mùa 2003-2004. Kể từ đó, các CLB Bồ Đào Nha đã thua liền 9 cặp tứ kết.
Barca - Atletico (2h ngày 9/4). Cuộc "nội chiến" giữa hai đại diện La Liga mang theo những ký ức không mấy dễ chịu cho đội bóng xứ Catalonia. Trong cả hai lần chạm trán trước đây ở Champions League - đều tại tứ kết - Atletico luôn là đội đi tiếp, với tổng tỷ số 2-1 mùa 2013-2014 và 3-2 mùa 2015-2016 (trong ảnh).
Xét trên bình diện các cuộc đối đầu nội bộ Tây Ban Nha tại đấu trường châu Âu, Barca cũng không chiếm ưu thế. Họ mới thắng 7 trong 24 trận (hòa 6, thua 11), đồng thời chỉ vượt qua 4 trong 11 cặp đấu hai lượt trước các đối thủ cùng quốc gia.
PSG - Liverpool (2h ngày 9/4). Cuộc đối đầu giữa PSG và Liverpool mang đến sự cân bằng hiếm thấy ở vòng tứ kết UEFA Champions League. Sau 6 lần chạm trán tại đấu trường UEFA, mỗi đội có 3 chiến thắng.
Tuy nhiên, ở các cặp đấu hai lượt, đại diện Pháp chiếm ưu thế tuyệt đối khi toàn thắng, từ bán kết Cup C2 mùa 1996-1997 cho tới màn loại Liverpool bằng loạt luân lưu ở vòng 1/8 Champions League mùa trước.
Các nhánh đấu vòng loại trực tiếp Champions League mùa 2025-2026.
Theo siêu máy tính Opta, Arsenal là ứng viên vô địch nặng ký nhất, với 27.7% khả năng đăng quang. Xếp sau lần lượt là Bayern (20,9%), Barca (17,5), PSG (12,1), Real (8,3), Liverpool (6,4), Atletico (3,8) và Sporting (3,4.).
Lượt đi tứ kết Champions League diễn ra ngày 7 và 8/4. Các đội đá lượt đi trên sân nhà là PSG, Real, Barca và Sporting. Các trận bán kết vào ngày 28-29/4 và 5-6/5. Trận chung kết sẽ được tổ chức tại Puskas Arena, Budapest, Hungary vào ngày 30/5.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP