Đại cảnh 200 diễn viên trong 'Người vợ cuối cùng'

200 diễn viên quần chúng tái hiện cảnh chợ huyện thời phong kiến trong phim 18+ "Người vợ cuối cùng" của Victor Vũ.

Hậu trường phân cảnh chợ huyện trong 'Người vợ cuối cùng' Hậu trường phân cảnh chợ huyện trong "Người vợ cuối cùng". VIdeo: November Film

Phiên chợ huyện - nơi nhân vật Linh (Kaity Nguyễn) tình cờ gặp lại mối tình đầu (Nhân do Thuận Nguyễn đóng) - là một trong những bối cảnh được đội ngũ sản xuất tập trung xây dựng. Họ không chỉ tái hiện quang cảnh mà còn chú ý chi tiết trang phục, phụ kiện cho diễn viên quần chúng, nhất là chiếc nón đặc trưng của người miền Bắc thời xưa. Giám đốc mỹ thuật của phim cho thiết kế nhiều loại nón theo phương pháp thủ công, trang trí các vết xước, ố màu để tạo hiệu ứng tự nhiên khi lên hình.

Khâu tuyển diễn viên quần chúng là một trong những công đoạn gây áp lực với của êkíp. Đạo diễn đặt tiêu chí 200 người diễn vai dân làng phải có ngoại hình, tinh thần phù hợp với không gian Bắc bộ thế kỷ 19. "Tôi kỳ vọng khi lên màn ảnh rộng, phiên họp chợ gợi cảm giác bình dị như ảnh xưa", Victor Vũ nói.

Cảnh Linh đưa con gái - bé Đông Nhi - xem múa rối nước cũng được đạo diễn chú trọng. Victor Vũ cho biết muốn tạo nên đêm văn nghệ phản ánh đời sống tinh thần của người dân, với những khoảnh khắc giải trí sau một ngày ra đồng làm việc vất vả. Cảnh quay được thiết kế với tông màu ấm, đối lập không khí lạnh lẽo của nhà quan - nơi Linh chịu bi kịch làm vợ lẽ.

Hậu trường phân cảnh múa rối nước trong 'Người vợ cuối cùng' Hậu trường phân cảnh múa rối nước trong "Người vợ cuối cùng". Video: November Film

Đạo diễn dồn sức tái hiện một phần cuộc sống miền Bắc thế kỷ 19. Khi đọc tiểu thuyết Hồ oán hận (kịch bản gốc của tác giả Hồng Thái), Victor Vũ hình dung làng Cua Ngộp - bối cảnh chính trong phim - là ngôi làng nhỏ ven hồ, dưới núi. Sau nhiều ngày khảo sát, anh tìm được địa điểm ở hồ Ba Bể (Bắc Kạn). Mỗi ngày đoàn làm phim di chuyển hơn một giờ bằng xe, thuyền, đi bộ để đến được chỗ quay. Tổ thiết kế với 28 người tốn gần 80 ngày để phục dựng làng

Phim xoay quanh Linh (Kaity Nguyễn) - một thiếu nữ nhà nghèo, bị gả cho quan tri huyện (Quang Thắng). Về làm vợ lẽ, Linh sống trong tủi nhục khi bị vợ cả (Kim Oanh) chì chiết, đối xử như người ở. Sau bảy năm sống cam chịu, Linh tình cờ gặp lại Nhân (Thuận Nguyễn) - mối tình đầu một thuở - giữa phiên chợ. Cảm xúc trỗi dậy, đôi nhân vật lao vào cuộc tình vụng trộm.

Nhân vật Linh (Kaity Nguyễn) đưa con gái đi dạo chợ huyện trong phim. Ảnh: Huy Trần

Nội dung tác phẩm bị nhận xét nhạt do kịch bản dàn trải. Nhiều khán giả đánh giá câu chuyện còn đơn giản, cách triển khai của đạo diễn kém kịch tính so với tiểu thuyết. Nửa đầu, phim tạo cảm giác lê thê, dài dòng khi tập trung kể cuộc sống làm dâu của Linh, mối quan hệ lén lút với Nhân. Sang hồi cuối, phim mới tạo được kịch tính sau cái chết đột ngột của một nhân vật. Lời thoại là điểm yếu khác của phim. Ở nhiều phân đoạn, cách đôi nhân vật trao đổi còn đậm lối văn viết, chưa thể hiện chất đời thường.



Sau gần hai tuần ra rạp, phim thu về 73 tỷ đồng, theo dữ liệu của Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập. Êkíp lên kế hoạch công chiếu trên thị trường quốc tế, mở đầu tại Mỹ, Australia và New Zealand vào đầu tháng 12.

Mai Nhật