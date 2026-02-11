Đại ca giang hồ Ý 'Ẻng' bị phạt 45 tháng tù

Thanh HóaBùi Quốc Ý (tức Ý 'Ẻng') tổ chức vụ bắt giữ, đánh, đe dọa cộng tác viên của một tờ báo về pháp luật.

Ngày 11/2, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên Bùi Quốc Ý, 45 tuổi, ở phường Hạc Thành, án 15 tháng tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật và 30 tháng tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, tổng hình phạt 45 tháng tù. Bị cáo bị phạt tiền bổ sung 200 triệu đồng.

8 người khác liên quan vụ án bị phạt 6-24 tháng tù về các tội Bắt, giữ người trái pháp luật và Đánh bạc.

Bùi Quốc Ý (thứ tư hàng đầu) tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Lam Sơn

Bản án xác định, ngày 15/8/2024, Ý "Ẻng" cùng một nhóm đàn em bắt giữ, hành hung cộng tác viên một tờ báo pháp luật khi anh này đến Công ty Bất động sản Đạt Ý, trụ sở trên đường Quang Trung, phường Hạc Thành để liên hệ làm việc theo giấy giới thiệu của tòa soạn.

Ý cùng đàn em đã đóng cửa khống chế, đánh nạn nhân sau đó ép đưa đi nhiều địa điểm khác nhau nhằm đe dọa, dằn mặt. Hành vi này bị cáo buộc đã xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân, gây bức xúc trong dư luận.

Ý còn bị cáo buộc tổ chức khai thác đất vượt ranh giới, vượt công suất cho phép tại dự án Trại gà giống Xuân Phú, thu lợi bất chính hơn 5,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, công an còn xác định nhóm này có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, hơn 26 triệu đồng.

Ý "Ẻng" là em trai của trùm giang hồ Bùi Quốc Đạt (tức Đạt "Ma") - trùm giang hồ nổi tiếng ở xứ Thanh, đang chấp hành án tù.

Anh em Đạt, Ý và băng nhóm Tuấn "Thần Đèn" hay Vi "Ngộ" chia nhau "cát cứ" từng khu vực và được coi là những ông trùm thế giới ngầm ở Thanh Hoá nhiều năm qua. Tất cả đã bị công an bắt.

Ý "Ẻng" từng có tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích, hoạt động tín dụng đen, kinh doanh khoáng sản...

Lam Sơn