Đại biểu Trương Xuân Cừ: 'Cần dành đất xây viện dưỡng lão'

Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi đề nghị sửa Luật Đất đai phải dành quỹ đất xây viện dưỡng lão vì Việt Nam có 16 triệu người già, tốc độ già hóa dân số nhanh.

Thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 9/6, Phó chủ tịch Trung ương hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ nói quy hoạch đất cấp tỉnh đã phân ra nhiều loại đất, dành cho kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, nhưng chưa có đất xây trung tâm dưỡng lão.

Ông Cừ tính toán, với diện tích nhà ở tối thiểu khu đô thị khoảng 8 m2 sàn/người, nông thôn khoảng 30 m2/ người, thì trong 16 triệu người già, dù chỉ 1% vào viện dưỡng lão cũng cần đến hàng trăm hecta đất. Hiện nay, 0,68% người già trên cả nước đang ở viện dưỡng lão.

Trong khi đó, Thủ tướng đã phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, kỳ vọng năm 2025, số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có mô hình Trung tâm dưỡng lão theo hình thức xã hội hóa đạt 25% và năm 2030 đạt 100%. Hiện các doanh nghiệp cũng rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng đang vướng về đất đai.

"Nếu không đưa vào dự thảo luật, các địa phương không thể quy hoạch, cấp đất xây trung tâm dưỡng lão", ông Cừ nói.

Phó chủ tịch Trung ương hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ. Ảnh: Media Quốc hội

Theo dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, các loại đất được đưa vào quy hoạch đất cấp tỉnh gồm: chăn nuôi tập trung; nuôi trồng thủy sản, làm muối; xây dựng trụ sở cơ quan; xây dựng cơ sở ngoại giao; cụm công nghiệp; thương mại - dịch vụ; cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; sử dụng cho hoạt động khoáng sản; di tích lịch sử - văn hóa; danh lam thắng cảnh.

Đất để phát triển hạ tầng gồm cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thể dục thể thao, công trình thủy lợi, cấp thoát nước, phòng chống thiên tai, năng lượng, bưu chính viễn thông, hạ tầng công nghệ cao. Dự luật cũng quy định các loại đất tôn giáo, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng, đất xử lý chất thải.

Viện dưỡng lão còn gọi là nhà điều dưỡng, nhà dưỡng lão, nhà nghỉ dưỡng, trung tâm chăm sóc người cao tuổi, được xây dựng để chăm sóc sức khỏe, tinh thần, khám chữa bệnh cho các bậc cao niên. Việt Nam hiện có ba mô hình viện dưỡng lão gồm: cơ sở do các tổ chức an sinh xã hội xây dựng, chủ yếu nuôi dưỡng những người cao tuổi bất hạnh, có hoàn cảnh khó khăn; viện dưỡng lão do nhà nước bảo trợ nhằm phục vụ những người cao tuổi từng có đóng góp cho đất nước và viện dưỡng lão do tư nhân thành lập.

Viết Tuân