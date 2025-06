Đại biểu trăn trở vì 300.000 trẻ mầm non chưa được đến lớp

Đại biểu Nguyễn Anh Trí chia sẻ nỗi buồn khi cả nước còn khoảng 300.000 trẻ trong độ tuổi mầm non chưa được đến lớp do quá khó khăn.

Sáng 16/6, Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Nghị quyết áp dụng với trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trong các cơ sở giáo dục mầm non (không bao gồm cơ sở vốn đầu tư nước ngoài) và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Huyết học truyền máu Trung ương, cho rằng quy định như dự thảo là chưa rõ và chưa hết ý. Nhóm được thụ hưởng chính sách chỉ là trẻ đang theo học trong các trường mầm non, không đề cập đến trẻ không được đi học, trong khi con số này "không hề nhỏ".

Dẫn số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Trí nói gần 300.000 trẻ mẫu giáo chưa được đến lớp, chủ yếu ở vùng xa, vùng khó khăn và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. "Nhiều trẻ có bố mẹ không công ăn việc làm ổn định, thường là làm thợ hồ, bán hàng rong, nhặt ve chai, bán vé số, hoặc người giúp việc. Thu nhập rất thấp, không ổn định. Bố mẹ nghèo nên các cháu lớn lên cũng rất khổ", ông Trí nói.

Ông cho rằng Quốc hội đưa ra chủ trương phổ cập giáo dục mầm non thì nhóm trẻ này xứng đáng được hưởng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước hơn tất cả. Ông đề nghị sửa phạm vi áp dụng theo hướng "Nghị quyết này áp dụng đối với trẻ em mẫu giáo từ 3 tuổi", không nhất thiết phải ở trong cơ sở giáo dục mầm non như dự thảo. Như vậy, toàn bộ trẻ em Việt Nam trong độ tuổi đều được thụ hưởng chính sách nhân văn.

Đồng thời, ông đề nghị cơ quan soạn thảo thiết kế thêm chính sách hướng đến các bé trong những gia đình đặc biệt khó khăn. Từng địa phương phải rà soát, xây dựng danh sách trẻ trong diện này để đảm bảo các cháu được đến trường, đảm bảo an toàn và không bị kỳ thị.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh (Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) thống nhất chủ trương phổ cập giáo dục mầm non, cho biết đông đảo nhân dân phấn khởi đón nhận, ủng hộ. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận giáo dục mầm non vẫn còn nhiều thách thức như còn 300.000 trẻ trong độ tuổi mẫu giáo chưa ra lớp.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chưa được tiếp cận với giáo dục mầm non gây ra sự mất công bằng trong tiếp cận giáo dục. Các điều kiện đảm bảo giáo dục mầm non còn hạn chế, chính sách hiện hành dành cho trẻ mầm non, giáo viên cơ sở giáo dục, cơ chế chính sách đầu tư xã hội hóa giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non, đòi hỏi nguồn lực rất lớn.

Đại biểu Thanh nói phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi cần có hệ thống chính sách giải pháp đồng bộ và triển khai quyết liệt. Dự thảo cần bổ sung chính sách ưu đãi cho trẻ miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hải đảo biên giới bãi ngang ven biển, khu công nghiệp, khu chế xuất. Nhà nước có chính sách hỗ trợ ăn trưa, chi phí học tập cho trẻ em là con của công nhân.

Bà đề nghị Chính phủ ban hành cơ chế thu hút đầu tư mạng lưới trường lớp cơ sở vật chất tối thiểu; bảo đảm kinh phí cho mầm non công lập. Doanh nghiệp cần quan tâm và cùng nhà nước đầu tư xây dựng trường mầm non cho trẻ tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng đông dân cư, dân ngụ cư và công nhân. Chính sách cần phải đồng bộ về phòng học, nhà vệ sinh, bếp ăn bán trú, khu vui chơi...

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa cũng băn khoăn với con số 300.000 trẻ em trong độ tuổi mầm non chưa được đến trường. "Nếu chúng ta không tính kỹ thì sẽ có những vùng lõm, không bao giờ đạt được phổ cập giáo dục mầm non", bà nói.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nội dung này vào ngày 26/6.

