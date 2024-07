Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân bị bắt

Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa XV.