Đại biểu lo ngại tội phạm ma túy liên tục tăng

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới quan ngại quy định pháp luật liệu có sơ hở nào không khi tội phạm ma túy ngày càng tăng, nhiều vụ thu tới "hàng tấn" tang vật.

Sáng 13/9, tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo của Chính phủ cho hay giai đoạn 10/2022-7/2023, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 24.000 vụ về ma túy (tăng 18,42% so cùng kỳ) với hơn 33.500 bị can; thu 523 kg heroin, 25 tấn ma túy tổng hợp, 5 tấn cần sa.

Chính phủ cho rằng tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và trong khu vực gia tăng sau Covid-19. Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ các nước Châu âu qua đường hàng không gia tăng. Các đơn vị cũng phát hiện nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào trong nước với khối lượng lớn.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới phát biểu sáng 13/9. Ảnh: Media Quốc hội

Lo ngại trước vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới đặt câu hỏi: Vì sao lực lượng chức năng có đầy đủ từ cửa khẩu, biên giới trên biển, đất liền rồi hàng không, nhưng tội phạm ma túy vẫn tăng? Giờ đây tội phạm ma túy không buôn bán theo ký nữa mà theo tấn. "Do sự phối hợp của các lực lượng chưa tốt hay do pháp luật còn sơ hở", ông Tới nêu quan điểm.

Nêu tình trạng tội phạm chống người thi hành công vụ gia tăng, nhiều sự việc có tính chất dã man, ông Tới đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân do cách hành xử của cán bộ, sự côn đồ của tội phạm hay khung hình phạt của pháp luật chưa đủ răn đe?

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường đồng tình với nhận định "diễn biến hết sức phức tạp của tội phạm ma túy, nổi lên là vụ bốn tiếp viên hàng không vận chuyển hơn 11 kg ma túy giấu trong 327 túyp kem đánh răng bị phát hiện tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đấu tranh mở rộng vụ án này, các cơ quan đã khởi tố 78 bị can, thu gần 50 kg ma túy tổng hợp các loại, hai khẩu súng và nhiều tang vật liên quan.

Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến thừa nhận tình trạng tội phạm ma túy diễn biến phức tạp hơn; số vụ, số lượng ma túy và nghi phạm đều tăng so với cùng kỳ. Việt Nam đang dần bị tội phạm lựa chọn làm điểm trung chuyển ma túy. Một số vụ cơ quan chức năng phát hiện ma túy được vận chuyển từ châu Phi về Việt Nam để đưa sang nước thứ ba. Bộ Công an đã phối hợp với cảnh sát tại Lào, Campuchia thực hiện nhiều chiến dịch, bắt nhiều nghi phạm.

Sơn Hà