Đại bàng vàng cuối cùng ở Wales chết

Đại bàng vàng với sải cánh hơn 2 m ra đi sau hơn một thập kỷ sống ngoài tự nhiên, để lại sự thương tiếc cho các nhà khoa học.

Đại bàng vàng cuối cùng sống ngoài tự nhiên ở Wales. Ảnh: Mathew Allen.

Người đi bộ phát hiện xác đại bàng vàng cái ở thung lũng Abergwesyn, Powys, Standard hôm nay đưa tin. Con vật từng sống trong môi trường nuôi nhốt nhưng đã thoát ra ngoài khoảng 12 năm trước, trở thành cá thể duy nhất sống hoang dã tại Wales sau gần hai thế kỷ. Đại bàng vàng đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên ở Anh và Wales từ năm 1850. Các chuyên gia đang lên kế hoạch đưa loài vật này trở lại Wales.

"Tôi rất buồn khi nghe tin về cái chết của đại bàng vàng, nhưng nó cũng đã lớn tuổi. Con vật thọ khoảng 15-16 tuổi và sống hoang dã 12 năm, chủ yếu ăn thỏ và xác động vật. Việc nó sống sót lâu như vậy ngoài tự nhiên thật đáng kinh ngạc. Sự ra đi của nó là một tổn thất lớn", Iolo Williams, nhà tự nhiên học của chương trình Iolo: The Last Wilderness of Wales, chia sẻ. Ông đã theo dấu đại bàng vàng để ghi hình cho chương trình này.

Đại bàng vàng cái với sải cánh dài 2,2 m khá nổi tiếng tại Wales. Những người yêu chim ở xa cũng tìm đến vùng núi Cambrian để quan sát nó.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi xác nhận rằng đại bàng vàng bảo vệ bầu trời Cambrian suốt một thập kỷ qua đã chết", tổ chức Quan sát Đại bàng vùng núi Cambrian thông báo trên mạng xã hội.

"Toàn bộ đội ngũ của chúng tôi đều sốc và đau lòng khi nghe tin về đại bàng vàng hoang dã cuối cùng ở Wales", đại diện Aden Productions, công ty sản xuất chương trình Iolo: The Last Wilderness of Wales, chia sẻ.

Cơ quan Điều tra Vụ việc liên quan đến Sinh vật hoang dã (WIIS) của chính quyền Wales đang tìm hiểu về sự ra đi của đại bàng vàng. Dù chưa xác định được nguyên nhân, các chuyên gia cho biết, con vật cũng đã khá già và khả năng cao nó không chết do hành vi phạm tội.

Đại bàng vàng (Aquila chrysaetos) có bộ lông nâu sẫm, phần lông ở cổ và đầu màu vàng nâu nhạt. Chúng rất nhanh nhẹn, có thể lao xuống vồ mồi với tốc độ hơn 240 km mỗi giờ. Con mồi của chúng gồm thỏ, sóc, chim, cá, một số động vật khác và xác thối.

Thu Thảo (Theo Standard)