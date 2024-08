'Đại bản doanh' cờ bạc online do 400 người vận hành bị phá thế nào

Hải PhòngTrong Khu đô thị Our City ở quận Dương Kinh có tổ chức tội phạm quy tụ 395 người Trung Quốc điều hành hàng trăm website đánh bạc trực tuyến, năm 2019.

Tháng 5/2019, Bộ Công an phát hiện trong Khu đô thị Our City, ở phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng có nhiều người cư trú và thuê đường truyền truy cập internet với lưu lượng đặc biệt lớn.

Dự án Khu đô thị Our City do Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam, doanh nghiệp có 100% vốn Hong Kong là chủ đầu tư; khởi công năm 2010 nhưng sau đó xây dựng cầm chừng. Đến năm 2019 chỉ có vài tòa nhà mọc lên trong các phân khu rời rạc, chủ yếu có người Trung Quốc sinh sống.

Khu đô thị Our City thời điểm công an đột kích ổ cờ bạc do người Trung Quốc điều hành, năm 2019. Ảnh Lê Tân

Chính quyền địa phương cho biết chỉ có 27 người Trung Quốc đăng ký thường trú ở đây thời điểm đó. Người lạ muốn vào phải báo với Ban quản lý dự án và có bảo vệ đi kèm.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an nhận thấy, số người "lạ" ở trong Khu đô thị Our City cao hơn nhiều so với đăng ký. Các đường truyền internet do người ở đâu thuê đã truy cập vào hàng trăm website đánh bạc, xổ số, cá cược thể thao trong giao diện bằng tiếng Trung Quốc. Cùng với các tài liệu khác, công an có đủ căn cứ nghi vấn trong khu đô thị Our City có hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến với quy mô lớn, máy chủ đặt tại nước ngoài.

Kế hoạch đánh án được xây dựng với sự tham gia của khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ huy động từ nhiều lực lượng.

Ngày 27/7/2019, 9 tổ công tác được phân chia thành nhiều mũi bí mật tập kết, áp sát Khu đô thị Our City. 14h05, công an tấn đồng loạt tấn công, ập vào vào các ngôi nhà để khống chế, kiểm soát hiện trường. Không ai trốn thoát được hoặc kịp xóa chứng cứ, tiêu hủy tang vật. Khu đô thị Our City được phong tỏa.

Nhóm người nước ngoài bị bắt quả tang điều hành trang đánh bạc trực tuyến ngày 27/7/2019. Ảnh Công an cung cấp

Thời điểm công an đột kích có 395 người Trung Quốc, 3 người Malaisia đang điều hành hàng trăm website đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi xổ số, đặt cược thể thao, game bài. Người chơi chủ yếu là công dân Trung Quốc, tổng tiền đặt cược ước tính khoảng 4,3 tỷ nhân dân tệ (12.600 tỷ đồng).

Để lấy lời khai các nghi phạm này, Ban chuyên án huy động thêm hàng trăm công an, giáo viên, cán bộ cơ quan nhà nước khác biết tiếng Trung Quốc để hỗ trợ.

Những người bị bắt thừa nhận được thuê sang Việt Nam, đưa vào Khu đô thị Our city để quản trị, điều hành các trang web tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc, cá cược trực tuyến nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng Trung Quốc.

Sau ba ngày điều tra, rạng sáng 1/8/2019, Bộ Công an phối hợp cùng Công an Hải Phòng chuyển giao 395 người và 57 thùng tang vật, tài liệu tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn cho công an Trung Quốc tiếp nhận. Việc này thực hiện theo hiệp định tương trợ tư pháp và dẫn độ tội phạm giữa hai quốc gia.

Phía Trung Quốc sau đó đã khởi tố, truy tố 267 người.

Bộ Công an cho biết, đây là vụ có số lượng người nước ngoài và số tiền đánh bạc, cá cược trên mạng lớn nhất được triệt phá tại Việt Nam.