Đài Bắc qua góc nhìn của loạt travel blogger Đông Nam Á

Với sự gia tăng của nhóm du khách từ các nước Đông Nam Á, Sở Thông tin và Du lịch thành phố Đài Bắc đã gửi lời mời trải nghiệm du lịch đến các travel blogger với lượng người theo dõi đông đảo từ 4 nước ở khu vực này.
Nhà lãnh đạo du lịch Hồi giáo Indonesia Ulfa Alhanif Muslichah sau khi tham gia đã khen ngợi môi trường và người dân tại đây thân thiện với người Hồi giáo. Trong khi cặp đôi influencer người Thái Travels Again bị cuốn hút bởi bầu không khí lãng mạn của Lễ hội mùa hè Dadaocheng. Các KOL Việt Nam Eric và Chris cũng lan tỏa vẻ đẹp Đài Bắc qua lăng kính và góc nhìn của những người trẻ. Thông qua những video của họ, Đài Bắc kỳ vọng có thể truyền cảm hứng để ngày càng nhiều du khách quốc tế đến thăm thành phố.
Trong ảnh là Ulfa chụp ảnh kỷ niệm tại cầu thang hoạt hình trong công viên tuyến Zhongshan và khu mua sắm xung quanh. Sau khi ghé thăm các nhà thờ Hồi giáo tại Đài Bắc, cô cho biết người dân tại đây thân thiện và hiếu khách người Hồi giáo. "Các cơ sở cầu nguyện được trang bị đầy đủ, cũng có rất nhiều nhà hàng halal giúp việc ăn uống ở đây rất thuận tiện", Ulfa nói.
Travel blogger người Indonesia Kentang Idaman (Viviannzi, phải) cùng chồng cũng bị cuốn hút bởi những trải nghiệm đa dạng và sự hiếu khách của Đài Bắc. Họ bày tỏ mong muốn được trở lại đây trong tương lai để trải nghiệm nhiều hơn. Viviannzi vốn là chuyên gia khám phá văn hóa. Cô đặc biệt yêu thích và bị cuốn hút bởi sự giao thoa truyền thống và hiện đại của Đài Bắc. "Khung cảnh Taipei 101 về đêm từ tầng thượng của Dream Plaza để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc", cô nói.
Theo Sở Thông tin và Du lịch Đài Bắc, thị trường Thái Lan tập trung du lịch gia đình và cặp đôi. Vì vậy họ đã mời cả gia đình influencer Tam Story. Họ đã có chuyến dạo chơi thư giãn tại Bến tàu Guandu và công viên ven sông. Sau đó, cả nhà đã đến thăm chùa Longshan và đền Khổng Tử để trải nghiệm văn hóa truyền thống Đài Loan, rồi đến Bắc Đầu (Beitou) thư giãn với suối nước nóng. Họ cũng thử tự tay làm bánh dứa - món quà lưu niệm nổi tiếng của thành phố.
KOL Krisell Lumagui cho biết cô cùng các con đã có thời gian đáng nhớ khi tham quan Công viên Giải trí Thiếu nhi và Sở thú Đài Bắc. "Các con tôi rất thích các điểm đến này. Nơi đây cũng có nhiều tiện ích thân thiện với gia đình. Chuyến đi này khiến cả nhà tôi thêm yêu mến Đài Bắc", cô nói.
Một KOL du lịch khác từ Thái Lan - Travels Again, đã trầm trồ trước thiết kế kiến trúc và bộ sưu tập hiện vật phong phú tại Cố Cung (National Palace Museum). Cô cho biết yêu thích những quán cà phê nghệ thuật tại khu Zhongshan, chuỗi quán bar sôi động ở khu Xinyi và đặc biệt ấn tượng với không khí lãng mạn ban đêm tại Lễ hội mùa hè Dadaocheng.
Khi đến Dương Minh Sơn (Yangmingshan), chuyên gia du lịch Philippines The Poor Traveler khen ngợi sự tiện lợi của giao thông Đài Bắc. Dù ở trung tâm thành phố du khách vẫn có thể tận hưởng cảnh quan thiên nhiên tươi mát khi đến vườn quốc gia.
Với Việt Nam, Đài Bắc mời hai travel blogger Eric và Chris đang sinh sống tại Đài Loan. Họ đưa người xem vào hành trình khám phá sâu hơn về thành phố qua góc nhìn trẻ trung, mời gọi cùng khám phá thành phố với mình. Chris cho biết mỗi lần đến phố Yongkang lại có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ. Anh gợi ý những món ăn nhất định phải thử ở Đài Bắc là đá bào xoài, mì bò và tiểu long bao. Anh cũng giới thiệu các quán bar tại Đông Khu (East District) và những lối đi bí mật ở Yuanshan là điểm tham quan không nên bỏ lỡ.
Eric giới thiệu nhiều địa điểm chụp ảnh "ẩn giấu" ở Đài Bắc hầu như chỉ người địa phương biết như Công viên nước Đài Bắc, Nhà máy Nắp chai - Taipei Made, Trung tâm Âm nhạc Đại chúng Đài Bắc...
Qua những chia sẻ về phong cách sống địa phương, các travel blogger giúp quảng bá hình ảnh thân thiện với khách du lịch của Đài Bắc đến người theo dõi của họ. Ngoài ra, để tối ưu hiệu quả quảng bá, Sở Thông tin và Du lịch triển khai chiến dịch quảng cáo ngoài trời tại các khu trung tâm thành phố Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia). Các màn hình LED lớn được đặt tại khu BGC (Manila), khu thương mại Siam (Bangkok) và khu trung tâm thương mại Jakarta.
Quảng cáo di động cũng được triển khai qua các phương tiện giao thông địa phương như xe tuk-tuk tại Thái Lan và xe jeepney tại Philippines, giúp tăng cường sức hút của Đài Bắc tại thị trường Đông Nam Á. Theo Sở Thông tin và Du lịch, 4 quốc gia Đông Nam Á này là thị trường trọng điểm trong việc xúc tiến du lịch Đài Bắc. Việc mời nhiều influencer nổi tiếng trực tiếp đến trải nghiệm và chia sẻ câu chuyện du lịch của họ giúp chiến dịch thu hút sự chú ý.
Trong tương lai, đại diện Sở cho biết Đài Bắc sẽ tiếp tục áp dụng các chiến lược tiếp thị nhắm mục tiêu, phù hợp đặc điểm văn hóa từng quốc gia để quảng bá chính xác và tăng tính kết nối.
"Thông qua các chiến dịch dài hạn và đa chiều, thành phố hướng tới việc nâng cao hơn nữa hình ảnh quốc tế, khẳng định vị thế của Đài Bắc là một trong những điểm đến hàng đầu mà du khách Đông Nam Á mong muốn khám phá", đại diện nói thêm.
Đan Minh
Ảnh: NVCC, Sở Thông tin và Du lịch thành phố Đài Bắc