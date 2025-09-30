Đài Bắc qua góc nhìn của loạt travel blogger Đông Nam Á

Theo Sở Thông tin và Du lịch Đài Bắc, thị trường Thái Lan tập trung du lịch gia đình và cặp đôi. Vì vậy họ đã mời cả gia đình influencer Tam Story. Họ đã có chuyến dạo chơi thư giãn tại Bến tàu Guandu và công viên ven sông. Sau đó, cả nhà đã đến thăm chùa Longshan và đền Khổng Tử để trải nghiệm văn hóa truyền thống Đài Loan, rồi đến Bắc Đầu (Beitou) thư giãn với suối nước nóng. Họ cũng thử tự tay làm bánh dứa - món quà lưu niệm nổi tiếng của thành phố.

KOL Krisell Lumagui cho biết cô cùng các con đã có thời gian đáng nhớ khi tham quan Công viên Giải trí Thiếu nhi và Sở thú Đài Bắc. "Các con tôi rất thích các điểm đến này. Nơi đây cũng có nhiều tiện ích thân thiện với gia đình. Chuyến đi này khiến cả nhà tôi thêm yêu mến Đài Bắc", cô nói.