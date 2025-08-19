Đài Bắc - điểm đến an toàn nhất thế giới cho nữ 'du mục số'

Đài Bắc, Đài Loan, đứng đầu danh sách thành phố an toàn nhất thế giới cho nữ "du mục số", theo nền tảng du lịch Holidu của Anh.

Theo báo cáo tháng 8 của trang web holidu.co.uk, nền tảng tìm kiếm và đặt chỗ nghỉ dưỡng tại Anh, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đứng đầu danh sách các thành phố an toàn nhất cho nữ du mục kỹ thuật số.

Du khách trải nghiệm chợ đêm Raohe (Nhiêu Hà, TP Đài Bắc). Ảnh: Nguyễn Trần Hiếu

Bảng xếp hạng do Holidu phối hợp với Nomads.com thực hiện, dựa trên phân tích dữ liệu của 200 thành phố phổ biến với cộng đồng làm việc từ xa. Các tiêu chí đánh giá gồm mức độ an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm, sự thân thiện với phụ nữ và người nước ngoài, tỷ lệ nam/nữ trong cộng đồng "du mục số", cùng hệ thống pháp luật bảo vệ chống quấy rối tình dục nơi làm việc.

Đài Bắc được đánh giá cao nhờ hệ thống giao thông công cộng hoạt động suốt đêm, thuận tiện và an toàn, cùng hình ảnh quen thuộc của phụ nữ di chuyển một mình vào buổi tối. Thành phố này dẫn đầu ở nhiều hạng mục như chỉ số an toàn dành cho nữ giới, mức độ thân thiện với người nước ngoài và khung pháp lý bảo vệ quyền phụ nữ. Đài Loan còn gây chú ý khi thành phố Cao Hùng cũng góp mặt ở vị trí thứ 7.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2025, Đài Loan đã triển khai loại visa mới cho "du mục số", cho phép lưu trú tối đa 6 tháng, vừa nhằm thu hút chuyên gia toàn cầu vừa thúc đẩy du lịch.

Xếp thứ hai trong danh sách là Chiang Rai, Thái Lan. Thành phố miền núi ít du khách hơn các điểm đến nổi tiếng khác của Thái Lan nhưng được đánh giá an toàn, phụ nữ cảm thấy yên tâm khi đi bộ một mình vào ban đêm. Chiang Rai cũng có tỷ lệ nữ "du mục số" cao nhất trong các thành phố Thái Lan được khảo sát, đạt 22%.

10 thành phố an toàn nhất thế giới cho nữ "du mục số" 1 Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) 6 Valencia, Tây Ban Nha 2 Chiang Rai, Thái Lan 7 Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) 3 Montevideo, Uruguay 8 Porto, Bồ Đào Nha 4 Venice, Italy 9 Saskatoon, Canada 5 Penang, Malaysia 10 Ubud, Indonesia

Đông Nam Á còn có hai đại diện khác góp mặt trong top 10 là Penang (Malaysia) và Ubud (Indonesia), đều được đánh giá cao về sự an toàn và sức hút với cộng đồng làm việc từ xa.

"Du mục số" là khái niệm chỉ những người làm việc từ xa nhờ công nghệ, có thể làm việc ở bất cứ đâu miễn kết nối Internet. Họ thường là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và sáng tạo. Xu hướng này bùng nổ sau đại dịch Covid-19, khi làm việc từ xa trở thành lựa chọn phổ biến.

Tuấn Anh (Theo Holidu)