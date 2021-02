Nhóm nhạc điện tử Daft Punk tuyên bố ngừng hoạt động sau 28 năm hoạt động và thắng sáu giải Grammy.

Ngày 22/2, nhóm đăng một video dài tám phút trên Youtube, trong đó hai thành viên đội chiếc mũ robot quen thuộc, cùng đi bộ trên một khu đất trống. Một thành viên bỗng dừng lại và cởi bỏ chiếc áo in logo Daft Punk. Thành viên còn lại kích hoạt công tắc hẹn giờ phía sau lưng đồng đội và khiến anh này phát nổ sau một phút đếm ngược. Theo ET Canada, người đại diện xác nhận đoạn video thay lời chào tạm biệt của Daft Punk với người hâm mộ. Họ không tiết lộ lý do tan rã.

Daft Punk tan rã Daft Punk đăng video thông báo tan rã. VIdeo: Daft Punk Youtube.

Daft Punk thành lập năm 1993 tại Paris bởi hai nhạc công Guy-Manuel de Homem-Christo và Thomas Bangalter. Họ nổi tiếng cùng phong trào nhạc House tại Pháp trong thập niên 1990 trước khi kết hợp nhiều nghệ sĩ quốc tế tên tuổi khác. Biểu tượng của Daft Punk là chiếc mũ robot, được các thành viên đội khi quay MV, biểu diễn, trả lời phỏng vấn.

Năm 1998, nhóm phát hành album đầu tay Homework và lập tức nhận hai đề cử Grammy. Năm 2009, Daft Punk đoạt liên tiếp hai giải Grammy "Album nhạc điện tử xuất sắc" với Alive 2007 và "Bản nhạc dance hay nhất" với ca khúc Harder, Better, Faster, Stronger. Một số bản hit khác của nhóm gồm One More Time, Lose Yourself to Dance, Digital Love, Robot Rock...

Nhiều trang phê bình âm nhạc đánh giá nhóm là một trong những nghệ sĩ điện tử có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Trong sự nghiệp, Daft Punk thử nghiệm nhiều thể loại nhạc, kết hợp nhiều tên tuổi lớn như The Weeknd, Pharrell Williams...

Đạt Phan (theo ET)