DAFC phân phối Montblanc tại Việt Nam

Trong tháng 12, Montblanc khai trương cửa hàng đầu tiên tại Trung tâm thương mại Takashimaya, TP HCM do DAFC phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Montblanc mang phong cách chủ đạo là cá tính, bền bỉ và đa nhiệm. Các dòng sản phẩm chính bao gồm: văn phòng phẩm, đồng hồ, đồ công nghệ... với thiết kế hướng tới tính trải nghiệm, khám phá và giải trí cho người dùng. Trước Montblanc, DAFC cũng chịu trách nhiệm phân phối nhiều thương hiệu xa xỉ như Rolex, Cartier, Balmain, Burberry...

Dịp này, ngoài các chính sách ưu đãi, DAFC gợi ý người dùng một số sản phẩm phù hợp với phái mạnh trong mùa lễ hội từ thương hiệu nước Đức:

Bút máy Meisterstück Around the World in 80 Days Doué bản cổ điển

Đây là dòng bút máy nổi tiếng của Montblanc, lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết phiêu lưu kinh điển của tác giả người Pháp - Jules Verne. Trong truyện, quý ông người Anh - Phileas Fogg đi vòng quanh thế giới chỉ trong 80 ngày, qua kênh đào Suez, đến Bombay trên chính chiếc tàu hơi nước. Do đó, mỗi chiếc bút máy được khắc hoa văn hình sóng và biểu tượng con tàu hơi nước trên nắp phủ bạch kim. Cài bút làm bằng sơn mài mờ màu xanh lam tạo nên hiệu ứng chuyển màu tinh tế.

Bút máy Meisterstück Around the World in 80 Days Doué bản cổ điển. Ảnh: Montblanc

Dòng bút dạ kim StarWalker UltraBlack

StarWalker UltraBlack làm bằng chất liệu nhựa quý, màu xanh đen với các chi tiết kim loại phủ Ruthenium màu đen tương phản. Món quà này có thể phù hợp với những người làm sáng tạo bởi cụm hình ảnh trừu tượng, kết hợp từ logo của Montblanc trên đỉnh bút. Theo đại diện thương hiệu, thiết kế này tượng trưng cho hình ảnh trái đất được bao bọc, lơ lửng giữa bầu khí quyển.

Ngoài ra, cùng phong cách này, người dùng có thể tham khảo dòng bút bi Meisterstück Platinum-Coated Classique tráng bạch kim trong bộ sưu tập Meisterstück.

Dòng bút dạ kim StarWalker UltraBlack. Ảnh: Montblanc

Đồng hồ Montblanc 1858 Geosphere UltraBlack Watch A

Chiếc đồng hồ này tiếp nối di sản của hơn 160 năm lịch sử của Minerva trong lĩnh vực sản xuất đồng hồ. Với vỏ thép phủ đen và một lớp men, các nhà sáng tạo đã tạo điểm nhấn cho Montblanc 1858 Geosphere UltraBlack bằng các chi tiết xám và trắng tương phản.

Chiếc đồng hồ này có tính năng Worldtime với hai đồng hồ nhỏ có thể quay toàn bộ trong 24 giờ. Từ đó, khách hàng có thể tuỳ chỉnh theo từng múi giờ khác nhau. Theo quảng bá của thương hiệu, Montblanc 1858 Geosphere UltraBlack Watch A bắt nguồn cảm hứng từ thử thách leo 7 đỉnh núi - "Seven Summit Mountaineering Challenge", chi tiết thẩm mỹ theo đó gợi lên tinh thần khám phá núi và chinh phục đỉnh cao.

Đồng hồ Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition - 1858 pieces. Ảnh: Montblanc

Bên cạnh đó, Montblanc còn có dòng đồng hồ Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition 1858 mô phỏng màu sắc của sa mạc, kết hợp giữa chuyến hành trình đơn độc của nhà leo núi Reinhold Meissner qua sa mạc Gobi và điều kiện thời tiết khắc nghiệt nơi đây.

Bộ ba balo, clutch và ví Mini Folio

Montblanc cũng nổi tiếng với các sản phẩm clutch, balo, túi da. Với mùa lễ hội, DAFC gợi ý bộ ba sản phẩm có họa tiết chữ M nguyên bản, tượng trưng cho thương hiệu này. Họa tiết được làm nổi, tạo hiệu ứng độc đáo hơn trên nền sản phẩm đơn sắc. Trong đó, ba lô Mini Folio được trang bị túi bên ngoài và bên trong, bao gồm ngăn đệm bảo vệ máy tính xách tay; clutch và ví Mini Folio có thể xách tay hoặc đeo chéo nhờ dây đeo vai có thể tháo rời.

Clutch đeo chéo M-Gram 4810 UltraBlack Crossover. Ảnh: Montblanc

Bên cạnh đó, Montblanc còn có nhiều dòng sản phẩm khác được tín đồ thời trang yêu thích như như thắt lưng Montblanc Black, Montblanc Horshoe Buckle, ốp lưng Montblanc Sartorial HardPhone Case cho Apple iPhone 13 Pro...

Thiên Minh