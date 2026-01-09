DAFC nhận giải thưởng nhà phân phối hàng xa xỉ của năm

TP HCMDAFC chuyển mô hình phân phối truyền thống sang nền tảng bán lẻ xa xỉ tích hợp đa kênh, vận hành bằng công nghệ, nhận giải "Best Distributor of the Year" tại Luxuo Asia Awards 2025.

Sự kiện tổ chức ngày 7/1. Theo ban tổ chức, giải thưởng phản ánh năng lực vận hành, khả năng thích ứng với xu hướng omni-channel và mức độ đầu tư vào trải nghiệm khách hàng cao cấp của DAFC. Những yếu tố này ngày càng trở thành tiêu chí cốt lõi trong ngành xa xỉ.

Luxuo Asia Award là giải thưởng thường niên tôn vinh những cá nhân và thương hiệu xuất sắc trong ngành công nghiệp xa xỉ, được khởi xướng bởi Luxuo - đơn vị sở hữu bản quyền tại 5 quốc gia: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ.

Tại Việt Nam, sự kiện trao 30 giải thưởng nằm ở 4 hạng mục chính gồm cá nhân có tầm ảnh hưởng (Influential Individual of the Year); phong cách sống xa xỉ (Luxurious Lifestyle); kinh doanh hàng xa xỉ (Business of Luxury); sáng tạo của năm (Innovation of the Year). Giải thưởng của DAFC nằm ở hạng mục Business of Luxury. Ở giải thưởng này, ban tổ chức đánh giá các đơn vị phân phối hàng cao cấp với các tiêu chí liên quan đến thương hiệu, chất lượng dịch vụ, mạng lưới, khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, trải nghiệm người dùng...

CEO Tiên Nguyễn nhận giải tại Luxuo Asia Awards. Ảnh: DAFC

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn DAFC đẩy mạnh tái cấu trúc mô hình hoạt động. Thay vì mở rộng thuần về số lượng điểm bán, doanh nghiệp tập trung nâng cấp chất lượng hệ thống cửa hàng, chuẩn hóa trải nghiệm và tăng tính kết nối giữa kênh vật lý và nền tảng số.

Loạt cửa hàng chủ lực được tái khai trương tại các vị trí trung tâm như Tràng Tiền Plaza (Hà Nội) và Rex Hotel (TP HCM). Đơn vị đồng thời mở rộng danh mục với sự xuất hiện của những thương hiệu mới như Stefano Ricci, Franck Muller, Balmain, MSGM... hay những mô hình cửa hàng mới như Label Lab by DAFC, tập hợp những thương hiệu năng động và mang tính thử nghiệm hướng tới thế hệ khách hàng trẻ.

Song song đó, DAFC phát triển nền tảng bán lẻ trực tuyến như một trụ cột trong chiến lược dài hạn, nhằm đáp ứng hành vi mua sắm đa kênh của nhóm khách hàng cao cấp.

Không gian cửa hàng Burberry do DAFC phân phối. Ảnh: DAFC

Doanh nghiệp cũng mở rộng sang mảng bán lẻ du lịch với sự hiện diện tại Nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tiếp cận nhóm khách hàng quốc tế và tầng lớp tiêu dùng có mức chi tiêu cao.

Quá trình chuyển đổi này gắn liền với vai trò của Tiên Nguyễn, CEO DAFC. Dưới sự điều hành của bà, doanh nghiệp định hình lại chiến lược theo hướng tăng trưởng chiều sâu, coi dữ liệu, công nghệ và cá nhân hóa là nền tảng cho trải nghiệm xa xỉ hiện đại.

Theo DAFC, mô hình omni-channel hiện được xây dựng xoay quanh dữ liệu khách hàng, cho phép kết nối xuyên suốt giữa các điểm chạm từ tư vấn tại cửa hàng, lịch sử mua sắm, gợi ý sản phẩm đến dịch vụ hậu mãi. Kênh trực tuyến và tại chỗ được tích hợp nhằm tạo hành trình mua sắm liền mạch, thay vì vận hành tách rời như trước.

Travel Gallery by DAFC tại Nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: DAFC

Thành lập từ năm 2005, DAFC là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đưa các thương hiệu xa xỉ quốc tế như Rolex, Burberry, Versace, Dolce & Gabbana, Christian Louboutin, Ferragamo, Montblanc... vào thị trường Việt Nam. Sau gần 20 năm hoạt động, doanh nghiệp hiện được nhiều thương hiệu toàn cầu xem là đối tác chiến lược tại Việt Nam, không chỉ trong phân phối mà còn trong phát triển thị trường và xây dựng tệp khách hàng.

Giải thưởng tại Luxuo Asia Awards 2025 được xem là dấu mốc xác nhận giai đoạn chuyển mình của DAFC. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện mô hình bán lẻ xa xỉ tích hợp, hướng tới vị thế nền tảng bán lẻ cao cấp hàng đầu tại Việt Nam và từng bước mở rộng vai trò trong khu vực.

Theo DAFC, trọng tâm trong giai đoạn tới vẫn là chuẩn hóa trải nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường xa xỉ Việt Nam trên ngữ cảnh châu Á.

Hoài Phương