Daehong Communications Việt Nam nhận hai giải thưởng quảng cáo

Daehong Communications Việt Nam nhận cú đúp giải thưởng quảng cáo tại Việt Nam và Hàn Quốc trong tháng 12.

Tại Việt Nam, đơn vị nhận giải "Thương hiệu có nhiều hoạt động sáng tạo nhất" với dịch vụ Metaverse Marketing độc quyền trên tựa game Play Together tại Giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2023, vào ngày 17/12.

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2023 được tổ chức bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhằm tôn vinh những ý tưởng, sản phẩm truyền thông sáng tạo, độc đáo và mang bản sắc văn hóa Việt.

Daehong giành chiến thắng tại hạng mục "Thương hiệu có nhiều hoạt động sáng tạo nhất". Ảnh: Daehong Communications Việt Nam

Năm 2022, bắt nhịp xu hướng metaverse (vũ trụ ảo), Daehong Communications Việt Nam với tư cách là đối tác quảng cáo độc quyền trên tựa game Play Together đã hỗ trợ nhiều thương hiệu trở thành người đi đầu trong lĩnh vực tiếp thị mới mẻ này.

Daehong lựa chọn hình thức xây dựng cửa hàng ảo mô phỏng cửa hàng thực tế cho Lotteria - một cách tiếp cận người tiêu dùng đầy mới mẻ trong chiến dịch tái định vị thương hiệu này năm 2022. Trong khi đó, thương hiệu Koreno đã có màn ra mắt sản phẩm mới, tăng mức độ nhận diện của người dùng thông qua việc mua những gói mì ảo. Chỉ trong hơn một tháng, hơn 7 triệu gói mì Koreno ảo được bán ra trên cửa hàng Koreno Kitchen. Bên cạnh đó, các cửa hàng vanilands trên Play Together cũng thúc đẩy lượt tải app cho thương hiệu vani, với một triệu lượt tải sau ba tháng ra mắt.

Tổng giám đốc Daehong Communications Việt Nam, ông Lee Weon Suk (ngoài cùng bên phải), nhận giải thưởng tại lễ trao giải ở Hàn Quốc. Ảnh: Daehong Communications Việt Nam

Vào ngày 8/12,tại lễ trao giải "Advertising PR of the Year Award 2023" do Hội nghiên cứu Quảng cáo và PR Hàn Quốc tổ chức, chiến dịch "8.000 ngày bên nhau" do Daehong Communications Việt Nam thực hiện cho thương hiệu Lotteria nhận giải Vàng tại hạng mục CSR Corporate - Brand Advertising PR (PR Quảng cáo cho hoạt động CSR của doanh nghiệp - thương hiệu).

Giải thưởng Advertising PR of the Year 2023 được sáng lập bởi Hội nghiên cứu Quảng cáo và PR Hàn Quốc, gồm các học giả và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực nhằm tôn vinh những tác phẩm quảng cáo có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Đây là cột mốc đánh dấu 16 năm thành lập của giải thưởng này.

Ca sĩ Amee được chọn làm đại sứ thương hiệu của chiến dịch "8.000 ngày bên nhau". Chiến dịch nhằm kết nối với thế hệ millennials và thế hệ Z - nhóm khách hàng chính của Lotteria, gợi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong hành trình 8.000 ngày kể từ khi nhãn hàng xuất hiện tại thị trường Việt Nam và đưa ra lời hứa hẹn Lotteria sẽ luôn đồng hành cùng người tiêu dùng trong tương lai.

Ca khúc kết hợp với ca sĩ Amee nhận những đánh giá tích cực ngay trong tuần đầu phát hành, giữ vị trí top 4 trending YouTube và thu hút 17 triệu lượt xem trực tuyến, thành công trong việc truyền tải thông điệp tới thế hệ Z. Chiến dịch cũng góp phần khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường của Lotteria với doanh thu vượt mức 100 tỷ won sau 24 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam (2022) và trở thành Thương hiệu đồ ăn nhanh có mức độ nhận diện cao nhất đối với người tiêu dùng (Fusion One, 2023).

Đại sứ thương hiệu Amee trong video của chiến dịch "8000 ngày bên nhau". Ảnh: Daehong Communications Việt Nam

Daehong Communications Việt Nam là chi nhánh của Daehong Communications INC - Big 4 ngành quảng cáo Hàn Quốc, đồng thời là công ty truyền thông trực thuộc Tập đoàn Lotte. Theo đuổi nguyên tắc kết hợp giữa công nghệ và sáng tạo, công ty là cái tên đứng sau nhiều chiến dịch IMC thành công tại thị trường Việt của hơn 20 công ty con và thương hiệu thuộc Tập đoàn Lotte như Lotteria, Lotte Mall West Lake Hanoi, Thủy cung Lotte World Aquarium Hà Nội... cùng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam khác như Paldo Vina, Coway Vina, Tổng cục du lịch Hàn Quốc...

Ông Lee Weon Suk - Tổng giám đốc Daehong Communications Việt Nam chia sẻ trở thành agency truyền thông đầu tiên giành giải thưởng tại cả Việt Nam và Hàn Quốc là niềm tự hào của công ty.

"Chúng tôi cam kết nỗ lực, không ngừng thay đổi để cung cấp các giải pháp marketing tổng thể và chất lượng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước", ông nói.

