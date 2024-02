Dacia Spring EV 2024 - xe điện cỡ nhỏ lộ diện

Mẫu ôtô điện đô thị phiên bản mới nâng cấp thiết kế từ trong ra ngoài, thêm trang bị, bán ra từ tháng 10.

Thương hiệu con của Renault Dacia giới thiệu Spring phiên bản 2024 cho thị trường châu Âu. Mẫu xe điện cỡ nhỏ cho đô thị sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng và vay mượn thêm ý tưởng từ Renault Duster từ hãng mẹ.

Spring EV 2024 ngoại hình hiện đại hơn so với bản cũ. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt và đèn pha LED giống Duster, cùng với tấm ốp gầm và cản trước kiểu SUV. Cụm đèn hậu độc đáo hơn nhờ kết nối với nhau bằng dải nhựa màu đen bóng. Xe có chiều dài 3.701 mm, tay nắm cửa thiết kế lớn. Chắn bùn thiết kế lại, cột C trang trí với dải màu đen và in chìm tên xe. Bộ vành 16 inch sơn đen.

Nội thất Spring EV 2024 thiết kế lại với bảng đồng hồ mới hiện đại hơn bản cũ. Bản Extreme trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng giải trí 10 inch. Các cửa gió điều hòa, bảng điều khiển trung tâm, cần số thiết kế mới.

Dacia cung cấp tùy chọn với gói ADAS chuẩn châu Âu và nút tắt/bật tính năng an toàn. Hộc đồ trước dung tích 35 lít và không gian chứa đồ phía sau dung tích 308 lít. Trọng lượng 984 kg.

Spring EV 2024 giữ nguyên hệ truyền động, gồm một môtơ điện với hai phiên bản, gồm công suất 44 mã lực và 64 mã lực. Xe sử dụng gói pin 26,8 kWh với phạm vi hoạt động 220 km. Dacia trang bị bộ sạc theo xe AC 11 kW và sạc DC 30 kW.

Theo kế hoạch, Dacia Spring EV 2024 bán ra thị trường châu Âu từ tháng 10, giá công bố gần thời điểm. Theo AutoCar, mẫu xe điện Spring EV sẽ có giá dưới 22.700 USD. Spring sản xuất tại Trung Quốc, cạnh tranh với các đối thủ Citroen e-C3, Fiat Panda.

Minh Vũ

Ảnh: Dacia