Dacia Sandero - xe bán chạy nhất châu Âu

Chiếc hatchback cỡ B của Dacia (thương hiệu con của Renault) trở thành xe bán chạy nhất châu Âu trong tháng 7, vượt qua Volkswagen Golf.

Cụ thể, Sandero bán 20.446 xe trong tháng 7, tăng 6% so với cùng kỳ tháng 7/2020. Trong khi đó Volkswagen Golf bán 19.425 xe, giảm 37% so với cùng kỳ 2020 và 39% so với năm 2019.

Sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu có thể liên quan đến doanh số của Golf, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tăng trưởng đến từ hai phiên bản hatchback của Sandero.

Hai biến thể của mẫu Dacia Sandero.

Ngoài Golf, Volkswagen có rất nhiều cái tên nằm trong top doanh số tại Châu Âu như Polo xếp ở vị trí thứ 4, T-Roc xếp ở vị trí thứ 5, mặc dù doanh số giảm 17% so với cùng kỳ 2020, trong khi T-Cross đứng thứ 7 sau khi tăng 12% doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, Volkswagen ID.3 là chiếc xe điện bán chạy nhất thị trường với 5.433 chiếc bán ra trong tháng 7.

Ngoài Hyundai và Suzuki, tất cả các thương hiệu lớn đều bị sụt giảm doanh số trong tháng 7. Renault sụt giảm trong hai tháng gần đây lần lượt 54% và 46%. Dacia cũng giảm, nhưng mức giảm 19% thấp hơn các thương hiệu khác trong tập đoàn Renault.

Sandero gần đây đã được thiết kế lại và bổ sung thêm một biến thể địa hình chắc chắn hơn với chắn bùn, giá nóc, tấm ốp thân xe... Mẫu xe này hiện ở thế hệ thứ ba kể từ khi xuất hiện năm 2007.

Ánh Dương (theo JATO)