Dacia Hipster - xe điện châu Âu thách thức ôtô Trung Quốc giá rẻ

Thương hiệu ôtô Romania ra mắt nguyên mẫu xe điện Hipster có giá dưới 15.000 euro, với khả năng thách thức các đối thủ từ Trung Quốc.

Dacia Hipster Concept có thể được đưa vào sản xuất nếu EU đồng ý tạo ra một danh mục xe nhỏ mới, chỉ dài 3.000 mm và nặng dưới 800 kg. Chiếc xe ngắn nhất trên thị trường châu Âu hiện nay, Leapmotor T03, dài 3.620 mm.

Hipster là "một khái niệm về tầm nhìn táo bạo của Dacia về phương tiện di chuyển địa phương, giá cả phải chăng và đi lại hàng ngày", Katrin Adt, CEO của Dacia, người vừa chuyển đến từ Mercedes, cho biết. "Nếu có cơ hội sản xuất hàng loạt, chúng tôi đã sẵn sàng".

Chiếc Hipster ba cửa hình hộp này sẽ có tốc độ tối đa khoảng 90 km/h và phạm vi hoạt động 150 km. Theo dữ liệu từ Dacia, một chiếc xe trung bình di chuyển dưới 40 km mỗi ngày với tốc độ trung bình 56 km/h.

Dacia cũng đã đơn giản hóa Hipster để giảm chi phí: xe có ghế bọc vải bạt, một số thiết bị điện tử tối thiểu, cửa sổ chỉnh tay và dây đai để mở cửa thay vì tay nắm. Xe có thể chỉ có một màu lựa chọn, giống như màu xám xanh của nguyên mẫu.

Nội thất tận dụng tối đa hệ thống gắn phụ kiện đặc trưng của thương hiệu với 11 điểm neo, móc cho khay đựng cốc, tựa tay, đèn, đồ chơi. Đúng như phong cách của Dacia, điện thoại thông minh của người dùng được gắn trên đế, đóng vai trò như chìa khóa kỹ thuật số, thiết bị dẫn đường và hệ thống thông tin giải trí kết nối với loa Bluetooth di động. Ngoài ra còn có cụm đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng và hai túi khí.

Renault - hãng mẹ của Dacia - và Stellantis đã dẫn đầu chiến dịch cho hạng mục xe nhỏ mới của EU - lấy cảm hứng từ dòng kei-car của Nhật Bản - với ít tính năng bắt buộc hơn so với xe lớn, đặc biệt là về mặt an toàn.

Những người ủng hộ lập luận rằng một chiếc xe đô thị hoặc ngoại ô có thể không cần nhiều tính năng này mà vẫn đảm bảo an toàn, và đây là cách duy nhất để giảm đáng kể trọng lượng và giá thành.

Dacia ước tính giá xe mới trung bình đã tăng 63% trong thời gian 2001-2020, và người mua châu Âu cần những mẫu xe giá cả phải chăng hơn. Tuy nhiên, một hạng mục xe nhỏ mới, đang được đàm phán, có thể sẽ đi kèm với các điều kiện.

"Các quy định chắc chắn cũng sẽ yêu cầu xe phải được sản xuất tại châu Âu", David Durand, giám đốc thiết kế của thương hiệu Dacia, nói với Reuters. "Chúng tôi cũng cần phát triển mô hình công nghiệp đi kèm với nó".

Mỹ Anh