Dachser Food Logistics mở rộng mạng lưới kho thực phẩm tại châu Âu

ĐứcDachser Food Logistics vừa khai trương hai cơ sở mới tại Hà Lan và Italy nhằm mở rộng mạng lưới logistics thực phẩm khắp châu Âu.

Tập đoàn logistics Đức Dachser Food Logistics vừa đưa vào hoạt động hai cơ sở mới tại Waddinxveen (Hà Lan) và Parma (Italy), nhằm thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng và củng cố vị thế tại thị trường châu Âu.

Cơ sở tại Hà Lan, nằm gần Rotterdam, có sức chứa khoảng 17.000 pallet, được chia theo ba vùng nhiệt độ: thường, làm mát và đông lạnh. Kho này là một phần của Trung tâm Logistics Rotterdam, nơi mảng vận tải hàng không và đường biển của Dachser vận hành trạm Container Freight Station, phục vụ gom hàng từ khắp châu Âu để xuất khẩu toàn cầu bằng đường biển.

Dachser là một trong những tập đoàn logistics hàng đầu châu Âu. Ảnh: Dachser Food Logistics

Kho mới giúp Dachser tập trung mọi dịch vụ "dưới cùng một mái nhà", bao gồm cả Müller Fresh Food Logistics - đơn vị được mua lại đầu năm 2023 và Frigoscandia, doanh nghiệp Bắc Âu gia nhập Dachser từ tháng 4/2024.

"Waddinxveen là minh chứng rõ ràng cho khả năng cung cấp dịch vụ logistics trọn gói cho cả châu Âu và toàn cầu, chỉ từ một địa điểm duy nhất", ông Alexander Tonn, Giám đốc điều hành mảng logistics đường bộ của Dachser, chia sẻ. "Khoảng cách ngắn giữa các khu vực lưu trữ tạo điều kiện lý tưởng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa các mảng kinh doanh của chúng tôi", ông nói thêm.

Ngày 20/10, Dachser tiếp tục khai trương nhà kho mới tại Parma (Italy) với diện tích 12.200 m2, trong đó có 2.000 m2 khu vực làm lạnh, đặt tại trung tâm "Thung lũng thực phẩm" (Food Valley) nổi tiếng của Italy. Cơ sở này nằm trong khuôn viên chi nhánh Dachser & Fercam Italy, kết hợp hiệu quả của mạng lưới vận tải hàng hóa châu Âu với chuyên môn sâu trong logistics thực phẩm.

Dachser thành lập tại Đức, là một trong những tập đoàn logistics hàng đầu châu Âu, cung cấp các giải pháp tích hợp cho vận tải đường bộ, hàng không, đường biển và kho vận. Với mạng lưới toàn cầu gồm hơn 400 chi nhánh tại 43 quốc gia, Dachser nổi tiếng với năng lực xử lý hàng hóa thực phẩm theo tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo chuỗi lạnh ổn định và tối ưu hóa vận hành cho các đối tác trong ngành thực phẩm và bán lẻ.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)