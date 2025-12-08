Đặc vụ nhập cư truy đuổi người phụ nữ Mỹ đến tận cửa nhà

Video các đặc vụ bịt mặt đuổi một phụ nữ là công dân Mỹ đến cửa nhà ở New Orleans gây xôn xao về mức độ quyết liệt của chiến dịch truy quét nhập cư.

Jacelynn Guzman, 23 tuổi, đang đi bộ về nhà ngày 4/12 tại Marrero, ngoại ô thành phố New Orleans, bang Louisiana thì một chiếc SUV màu bạc, không gắn đèn hụ hoặc dấu hiệu của xe công vụ, dừng bên cạnh. Guzman ban đầu tưởng rằng đó là một chiếc Uber bình thường, cho đến khi hai người bịt mặt, đội mũ lưỡi trai bước ra khỏi xe.

"Họ hô lên 'Đừng chạy'. Đó là tất cả những gì tôi nghe thấy trước khi tôi bỏ chạy", Guzman nói với truyền thông Mỹ ngày 6/12. Dù Guzman là công dân Mỹ hợp pháp, cô cho hay sự xuất hiện bất ngờ của hai người đàn ông bịt mặt khiến cô hoảng loạn và "suy nghĩ đầu tiên là phải về nhà với con".

"Tôi nhắc đi nhắc lại rằng: 'Tôi là công dân Mỹ. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Đây là nhà tôi. Con tôi đang đợi tôi'. Một đặc vụ trả lời: 'Được rồi, lại đây', nhưng tôi tiếp tục chạy", Guzman kể lại.

Chiếc SUV thứ hai tăng tốc, dừng lại ngay khi Guzman rẽ vào sân nhà. Hai đặc vụ bịt mặt đuổi theo cô, nhưng dừng lại ngay trước ranh giới khu đất. Luật pháp Mỹ cấm các nhân viên hành pháp tự ý xông vào nhà riêng khi chưa có lệnh của tòa án.

Video từ camera giám sát cho thấy cha dượng Guzman bước ra khỏi cửa, đứng ở sân nhà và hét lớn với các đặc vụ: "Hãy rời khỏi đây ngay". Nhóm đặc vụ nhập cư sau đó rời đi trên hai chiếc SUV.

Đặc vụ nhập cư truy đuổi người phụ nữ đến tận cửa nhà Đặc vụ nhập cư truy đuổi Guzman đến cửa nhà ở Marrero, New Orleans. Video: NYP

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 3/12 triển khai chiến dịch lớn tại New Orleans, nhằm truy tìm và trục xuất người nhập cư trái phép, với mục tiêu bắt 5.000 người trong hai tháng.

Sau khi truyền thông địa phương đăng video các đặc vụ truy đuổi Guzman tới cửa nhà, DHS ngày 5/12 giải thích rằng nhóm đặc vụ trong video là các sĩ quan biên phòng đang tham gia chiến dịch truy quét nhập cư ở New Orleans. Họ được giao nhiệm vụ bắt một người nhập cư bất hợp pháp, bị buộc tội trộm cắp.

"Khi các đặc vụ ra khỏi xe, họ gặp một phụ nữ trùng khớp với mô tả. Các đặc vụ đã tự giới thiệu bản thân và người phụ nữ chạy về phía nhà của cô ấy. Các đặc vụ đã dừng lại trước khu nhà, xác định cô gái không phải mục tiêu, tất cả đã rời khu vực", DHS cho biết.

Trả lời truyền thông, Guzman cho biết cô "vẫn ổn" sau sự việc. Cô không ngừng suy nghĩ về việc mình có thể làm gì khác khi rơi vào tình cảnh đó, nhưng cho rằng việc bỏ chạy là phản ứng tự nhiên. "Tôi biết rằng mạnh mẽ là điều rất khó trong những tình huống khó khăn như vậy, nên hãy đảm bảo an toàn và chăm lo cho gia đình mình", cô nói.

Đức Trung (Theo NBC News, AP)