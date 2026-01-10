Đặc vụ Mỹ gây chú ý khi rời hàng ngũ để ôm người biểu tình ở Minnesota

Một đặc vụ Tuần tra Biên giới Mỹ gây bất ngờ khi rời hàng để tiến tới ôm người phụ nữ đang biểu tình phản đối chính sách trấn áp nhập cư.

Video ghi lại cuộc trò chuyện giữa một đặc vụ thuộc Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ và người biểu tình phản đối việc chính phủ thực thi mạnh tay luật nhập cư hôm 8/1 đã phần nào cho thấy thái độ của các đặc vụ liên bang khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh giữa lúc căng thẳng gia tăng trên khắp nước Mỹ.

Khi trò chuyện với người phụ nữ biểu tình, đặc vụ này đã khơi gợi đồng cảm thông qua điểm chung là cả hai đều từng phục vụ trong quân đội Mỹ.

Đặc vụ Mỹ gây chú ý khi rời hàng ngũ để ôm người biểu tình ở Minnesota Đặc vụ Tuần tra Biên giới Mỹ ôm người biểu tình ở Minnesota hôm 8/1. Video: NY Post

"Bạn từng đăng ký để trở thành một quân nhân, đúng không?", đặc vụ hỏi người phụ nữ. "Mục tiêu của người lính là ra trận. Nhiệm vụ của lực lượng Tuần tra Biên giới thì khác. Tôi hiểu, vì tôi từng ở trong không quân và tôi là một phi công".

"Không quân à? Họ là những chàng trai bay lượn. Nếu anh là lính thủy quân lục chiến, tôi đã mang cho anh vài chiếc bút màu", người phụ nữ nói, đề cập đến lời châm chọc hài hước được lưu truyền rộng rãi rằng lính thủy quân lục chiến ngây ngô đến mức họ sẽ ăn bút màu thay vì dùng để vẽ.

"Tôi yêu mến cô", đặc vụ nói khi cả hai cùng cười về lời trêu đùa của người phụ nữ. "Tôi rất muốn ôm cô".

"Anh không thể làm thế", người phụ nữ vừa nói vừa nhìn vào những đặc vụ khác.

"Ồ, có thể chứ", đặc vụ trả lời.

"Tôi sẽ đồng ý nếu anh làm vậy", người phụ nữ nói. "Tôi sẽ ôm anh nếu anh ôm tôi".

"Tôi sẽ làm vậy. Đến đây nào", đặc vụ đáp.

Sau đó, đặc vụ bước khỏi hàng, tiến đến ôm người phụ nữ.

"Chúng tôi cũng có trái tim, bạn hiểu ý tôi chứ", đặc vụ nói.

Màn đối đáp diễn ra một ngày sau khi người mẹ ba con Renee Nicole Good, 37 tuổi, bị một đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú Mỹ (ICE) bắn chết khi được cho là đang cố lái xe tông vào người này trong một chiến dịch trấn áp nhập cư.

Các quan chức Bộ An ninh Nội địa mô tả việc đặc vụ ICE nổ súng là hành động "tự vệ", trong khi đảng Dân chủ gọi đây là hành vi "giết người".

Mặc dù chưa có cáo buộc sai phạm nào được đưa ra đối với đặc vụ trên, vụ nổ súng đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ.

Vũ Hoàng (Theo Fox News, NY Post, Reuters)