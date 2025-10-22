Đặc vụ liên bang Mỹ dẹp hàng rong tại khu Chinatown ở New York

Giới chức liên bang triển khai chiến dịch truy quét người bán rong trái phép ở khu Chinatown, New York, và đụng độ với người phản đối.

Lực lượng gồm nhân viên Bộ An ninh Nội địa (DHS), Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) và Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) chiều 21/10 tiến hành chiến dịch truy quét chung tại khu vực giữa phố Lafayette và phố Center ở Chinatown, New York, nhằm trấn áp hoạt động bán hàng rong bất hợp pháp.

Đây là khu vực đông đúc tiểu thương bán hàng nhái, áo phông, túi xách, nước hoa. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn khi những người bán rong vội vã dọn dẹp quầy hàng, cố gắng bỏ chạy trong khi giới chức truy đuổi.

ICE ra quân dẹp hàng rong ở New York Lực lượng hành pháp liên bang Mỹ truy quét hàng rong ở Chinatown, New York, ngày 21/10. Video: NY Post

Khi các đặc vụ cố gắng bắt một số người, đám đông đã tụ tập, la hét, xô đẩy để can thiệp, khiến giao thông dọc phố Canal tắc nghẽn. Những người bán rong cho biết họ được yêu cầu xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh tình trạng lưu trú hợp pháp. Phóng viên NY Post chứng kiến ít nhất 5 người bán rong bị bắt, không rõ họ bị đưa đi đâu.

"ICE và các đối tác đã tiến hành chiến dịch trấn áp có mục tiêu, dựa trên thông tin tình báo, tại phố Canal, tập trung vào các hoạt động tội phạm liên quan đến buôn bán hàng giả", phát ngôn viên DHS thông báo.

Giới chức truy quét hàng rong ở Chinatown, New York, ngày 21/10. Ảnh: Reuters

Sở Cảnh sát New York (NYPD) và giới chức thành phố New York tuyên bố không liên quan đến chiến dịch. Phố Canal vẫn đóng cửa khi các đặc vụ tiếp tục chiến dịch bắt giữ, phong tỏa khu vực.

"Tôi chứng kiến tận mắt mọi thứ. Họ bắt người và đưa lên xe", Kaden Cummings, 23 tuổi, nói. "Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra ở Manhattan. Họ chưa từng tới đây".

Đức Trung (Theo NY Post, ABC 7 NY)