Đặc vụ liên bang 'đến tận nhà cảnh cáo' người phản đối ICE

Nhiều tình nguyện viên giám sát hoạt động của ICE tại các bang của Mỹ nói họ bị đặc vụ liên bang tới nhà riêng để cảnh cáo, đe dọa.

Các nhóm tình nguyện chuyên giám sát hoạt động thực thi nhập cư tại Mỹ cho biết họ đang đối mặt áp lực ngày càng lớn từ lực lượng liên bang, trong đó có việc bị các đặc vụ tìm đến tận nhà. Những người này thường bám theo lực lượng của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), thổi còi cảnh báo mỗi khi các đặc vụ xuất hiện tại một khu phố, cũng như quay video hành động thực thi di trú của họ.

Tại bang Maine, Liz Eisele McLellan, một tình nguyện viên chuyên theo dõi các hoạt động của ICE, cho biết một đặc vụ liên bang đã đến tận nhà cô để đe dọa. Khi cô trao đổi với một đặc vụ, ba chiếc xe của lực lượng liên bang đã chặn cả con đường bên ngoài. "Đây là lời cảnh cáo. Chúng tôi biết cô sống ở đây", đặc vụ này nói với McLellan.

"Đó là một trong những chuyện đáng sợ nhất từng xảy ra với tôi", McLellan nhớ lại. Sau sự việc, McLellan gọi số khẩn cấp 911 để thông báo, nhưng nhân viên trực tổng đài khuyên cô nên tuân thủ yêu cầu của đặc vụ liên bang.

Luật pháp Mỹ cho phép người dân giám sát các hoạt động của ICE, nhưng không được chống đối, cản trở đặc vụ liên bang thực thi công vụ.

Liz Eisele McLellan, tình nguyện viên chuyên theo dõi các hoạt động của ICE tại Maine. Ảnh: Portland Press Herald

Tại thành phố Portland, bang Maine, một đặc vụ ICE đeo khẩu trang đã cảnh báo người phụ nữ đang ghi hình hoạt động của lực lượng này rằng thông tin cá nhân của cô có thể được đưa vào một cơ sở dữ liệu, trong đó cô có nguy cơ bị gắn nhãn là khủng bố nội địa, theo lời kể của người chứng kiến sự việc với truyền thông.

Mạng xã hội X xuất hiện video được cho là ghi lại cuộc trao đổi giữa một đặc vụ ICE và một quan sát viên pháp lý tại Minnesota. Trong video, đặc vụ cảnh báo rằng nếu quan sát viên này lên tiếng, họ sẽ bị "bịt miệng".

Giới chức liên bang nói họ đã bắt hơn 200 người trong các chiến dịch ở Maine và cho biết họ đang nhắm vào "những kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ". Tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết những người không có tiền án tiền sự cũng đang bị lực lượng ICE bắt giữ.

Các đặc vụ liên bang mang súng khi khám xét một ngôi nhà ở Minneapolis để bắt một người bị tình nghi nhập cư bất hợp pháp, ngày 11/1. Ảnh: AP

Trong tháng này, các đặc vụ thuộc ICE và Cơ quan Hải quan và Biên phòng (CBP) đã nổ súng khiến hai công dân Mỹ thiệt mạng tại Minneapolis, bang Minnesota là Alex Pretti và Renee Nicole Good.

Một khảo sát được CBS News công bố vài ngày trước khi Pretti bị bắn chết tại Minneapolis cho thấy 61% người tham gia cho rằng các đặc vụ ICE "quá cứng rắn" khi chặn và bắt giữ người mà họ nghi là nhập cư trái phép.

Hàng nghìn đặc vụ liên bang, được cho là chưa được đào tạo bài bản về kiểm soát đám đông, đã được triển khai tới các thành phố, khu dân cư nơi họ không được chào đón, làm gia tăng căng thẳng và rủi ro leo thang bạo lực.

Trước các vụ bạo lực liên quan ICE ngày càng nhiều, hàng nghìn cư dân bang Minnesota đã xuống đường phản đối.

Đến ngày 26/1, trong động thái dường như để hạ nhiệt căng thẳng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã có kế hoạch mới cho Minnesota. Ông thông báo sẽ điều "trùm biên giới" Tom Homan tới Minnesota để điều hành hoạt động của ICE và CBP, trong khi các đặc vụ bị người dân phản đối dữ dội nhất vội vã rời khỏi thành phố này.

Hà Linh (Theo TNR, Portland Press Herald)