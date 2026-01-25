Một người đàn ông là công dân Mỹ bị đặc vụ liên bang bắn chết trong cuộc biểu tình ở bang Minneapolis, là trường hợp thứ hai xảy ra trong gần ba tuần.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết một người cầm súng ngắn bán tự động 9 mm hôm 24/1 tiếp cận các nhân viên Tuần tra Biên giới, trong lúc giới chức đang tiến hành chiến dịch nhằm vào người nhập cư bất hợp pháp ở thành phố Minneapolis tại bang Minnesota. Khi bị giới chức tìm cách tước vũ khí, người này đã "chống cự quyết liệt".

"Lo sợ cho tính mạng của mình và sự an toàn của các sĩ quan khác, một đặc vụ đã nổ những phát súng tự vệ. Nhân viên y tế ở hiện trường lập tức tiến hành cấp cứu nhưng người đó đã thiệt mạng tại chỗ", thông báo có đoạn.

Video xuất hiện trên mạng cho thấy người đàn ông trên, được truyền thông địa phương xác định là y tá 37 tuổi Alex Pretti người Mỹ, dường như đang cố gắng che chắn cho một người phụ nữ tham gia biểu tình khỏi bị xịt hơi cay thì bị một đặc vụ kéo xuống mặt đường.

Đặc vụ liên bang bắn chết công dân Mỹ tại Minneapolis Khoảnh khắc người đàn ông bị đặc vụ liên bang bắn ở Minneapolis hôm 24/1. Video: X/DMichaelTripi

Một số sĩ quan sau đó tìm cách khống chế Pretti trước khi một đặc vụ nổ súng bắn anh. Pretti tiếp tục trúng thêm nhiều phát đạn trong lúc các sĩ quan lùi ra xa.

Sự việc xảy ra chưa đầy ba tuần sau khi một công dân Mỹ khác là Renee Good bị đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn chết tại Minneapolis.

Đám đông nhanh chóng tụ tập sau khi vụ nổ súng xảy ra dù thời tiết đang rất lạnh, khiến lực lượng hành pháp cấp bang không thể đảm bảo an ninh tại hiện trường, theo quan chức Sở An ninh Công cộng Minnesota.

Thống đốc Minnesota Tim Walz gọi đây là sự việc "kinh hoàng" và đề nghị giới chức bang mở cuộc điều tra. Giới chức liên bang trước đó có hành động gây tranh cãi là ngăn cản các điều tra viên địa phương tham gia làm rõ cái chết của Good.

"Chính quyền liên bang không thể được tin tưởng giao cho dẫn đầu cuộc điều tra này. Bang sẽ thực hiện việc đó, chấm hết", ông nhấn mạnh.

Cảnh sát trưởng Brian O'Hara cho biết giới chức tin rằng nạn nhân là "người sở hữu súng hợp pháp và có giấy phép để mang theo súng". Bang Minnesota cho phép người dân công khai mang súng nếu có giấy phép.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt chiến dịch truy quét người nhập cư liên bang, hoạt động đôi khi đã làm bùng phát các cuộc biểu tình bạo lực.

"Đây là lúc để hành động như lãnh đạo. Hãy đặt Minneapolis và nước Mỹ lên trước tiên ở thời điểm này và cùng hướng tới hòa bình", quan chức này nói.

Sĩ quan nhập cư liên bang tại Minneapolis, Mỹ hôm 24/1. Ảnh: AP

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục chỉ trích ông Walz và Frey, cáo buộc các quan chức thuộc đảng Dân chủ "kích động nổi loạn" thông qua những phát ngôn của mình. Tổng thống Trump từng đe dọa sẽ triển khai binh sĩ đến bang Minnesota bằng cách kích hoạt đạo luật chống nổi loạn.

Bang Minnesota trở thành mối quan tâm lớn của chính quyền Trump kể từ tháng 12/2025, thời điểm Bộ An ninh Nội địa Mỹ triển khai chiến dịch truy quét người nhập cư quy mô lớn mang tên Metro Surge. Chiến dịch kéo dài nhiều tuần đã khiến hàng trăm người bị bắt, đồng thời làm bùng phát các vụ đụng độ giữa người biểu tình và đặc vụ liên bang.

Trước sự việc mới nhất, đặc vụ liên bang đã bắn hai người ở Minnesota, khiến công dân Mỹ Renee Good thiệt mạng và làm bị thương người nhập cư Venezuela Julio Cesar Sosa-Celis. Giới chức Minnesota đã kiện chính quyền ông Trump về chiến dịch trên, cho rằng tăng cường lực lượng hành pháp ở bang là động thái vi phạm hiến pháp và mang mục đích chính trị.

Phạm Giang (Theo AFP)