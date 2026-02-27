Đặc vụ ICE xông vào Đại học Columbia bắt sinh viên nhập cư

Ellie Aghayeva, sinh viên từ Azerbaijan, bị đặc vụ ICE bắt trong phòng ở ký túc xá Đại học Columbia và chỉ được thả khi Tổng thống Trump can thiệp.

5 đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) sáng 26/2 tiến vào ký túc xá Đại học Columbia ở New York với lý do "tìm kiếm một người mất tích".

"Các đặc vụ được phép vào khuôn viên trường sau khi tuyên bố họ là cảnh sát và đang tìm kiếm một đứa trẻ mất tích", Claire Shipman, quyền Chủ tịch Đại học Columbia, cho biết. "Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy các đặc vụ đứng ở hành lang, giơ ảnh đứa trẻ mất tích".

Tuy nhiên, họ sau đó xông vào phòng của Ellie Aghayeva, sinh viên người Azerbaijan đang theo học ngành khoa học thần kinh và chính trị tại trường này. Trước khi Aghayeva bị ICE bắt, một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của cô cho hay cô "bị bắt trái phép" và gửi lời cầu cứu tới hơn 100.000 người theo dõi.

Ellie Aghayeva, sinh viên nhập cư gốc Azerbaijan tại Đại học Columbia. Ảnh: People

Hình ảnh bên dưới bài đăng cho thấy nữ sinh viên này bị đẩy vào ghế sau một chiếc xe, dường như của đặc vụ ICE. Hiện chưa rõ ai là người đăng bài viết này bằng tài khoản của Aghayeva.

Hành động của đặc vụ ICE vấp phải sự phản đối của các lãnh đạo Đại học Columbia và châm ngòi cho một cuộc biểu tình của sinh viên trong khuôn viên trường.

Các đặc vụ liên bang Mỹ từng bắt một số du học sinh ở Đại học Columbia với cáo buộc họ tham gia các cuộc biểu tình bài Do Thái và ủng hộ Palestine. Tuy nhiên, theo AP, Aghayeva chưa từng công khai liên hệ với các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine. Cô là một nhà sáng tạo nội dung sở hữu lượng người theo dõi lớn, nhờ chia sẻ các video về đời sống thường ngày và mẹo thích nghi với đại học dưới góc nhìn của một người nhập cư.

Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Tricia McLaughlin nói visa du học của Aghayeva đã bị hủy từ năm 2016 do không đến lớp đầy đủ. Đại học Columbia không phản hồi yêu cầu xác nhận tình trạng visa của Aghayeva và thời gian cô theo học tại trường.

Các luật sư của Aghayeva cho hay cô nhập cảnh vào Mỹ bằng visa từ khoảng năm 2016, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng cư trú của cô hiện nay.

DHS cũng bác các cáo buộc từ một số quan chức cấp bang, cho rằng các đặc vụ đã vào phòng Aghayeva bằng cách giả danh cảnh sát Thành phố New York. Bà McLaughlin không xác nhận liệu các đặc vụ có nói họ đang "tìm người mất tích" hay không.

Sự việc đã thu hút sự chú ý của Thị trưởng New York Zohran Mamdani, người có cuộc trao đổi với Tổng thống Donald Trump ngày 26/2 về một dự án nhà ở quy mô lớn tại thành phố. Trong cuộc họp, ông Mamdani cho biết đã nêu quan ngại về vụ bắt với ông Trump, và Tổng thống đồng ý thả cô ngay lập tức. Vài tiếng sau, ICE quyết định trả tự do cho Aghayeva.

"Tôi đã an toàn", Aghayeva viết trên Instagram sau khi được trả tự do, thêm rằng cô "hoàn toàn bị sốc" với trải nghiệm này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thị trưởng New York Zohran Mamdani tại Nhà Trắng ngày 21/11/2025. Ảnh: AFP

Truyền thông Mỹ gần đây chú ý tới việc nhân viên ICE "tạo cớ" để tiếp cận và bắt người nhập cư, sau khi xuất hiện hình ảnh các đặc vụ đóng giả làm nhân viên công ích, công nhân dịch vụ tại Minneapolis và một số nơi khác.

Trong đa số trường hợp, cách làm này là hợp pháp. Tuy nhiên, các luật sư di trú cho rằng những biện pháp nghiệp vụ này đang được áp dụng ngày càng nhiều trong hoạt động truy quét nhập cư, làm dấy lên lo ngại rằng chính quyền đang thay đổi chiến thuật thực thi nhập cư mạnh tay hơn.

Đức Trung (Theo AP, AFP, Reuters)