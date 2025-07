Đặc vụ ICE sẽ 'tràn ngập' thành phố New York

Mỹ"Trùm biên giới" Tom Homan tuyên bố ICE sẽ tăng cường đặc vụ đến New York sau vụ một sĩ quan biên phòng bị người nhập cư bắn trọng thương.

Tom Homan, cố vấn về chính sách di trú của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người được gọi là "trùm biên giới", ngày 21/7 tuyên bố sẽ điều động hàng loạt đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đến New York, sau khi Hội đồng thành phố ngăn cản ICE mở văn phòng trong các nhà tù của thành phố.

"Các vị không muốn cho chúng tôi mở văn phòng ở nhà tù để bắt kẻ xấu trong điều kiện an toàn và an ninh. Các vị lại muốn thả anh ta ra đường, điều gây nguy hiểm cho chính anh ta, vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong một vụ bắt người trên đường phố", Homan phát biểu tại tòa tháp One World Trade Center ở New York.

Ông Homan cáo buộc New York là "thành phố trú ẩn" bảo vệ những người nhập cư trái phép, cam kết sẽ đưa thêm nhiều đặc vụ đến thành phố để "truy lùng kẻ xấu"

"Tôi sẽ nỗ lực làm việc để thực thi tuyên bố của Tổng thống Trump vài tuần trước rằng đối phó với các thành phố trú ẩn sẽ là ưu tiên của chúng tôi", ông nhấn mạnh. "Chúng tôi sẽ tràn ngập khu vực đó".

Các đặc vụ ICE áp giải một người nhập cư vào thang máy sau khi rời phòng xử án về di trú tại New York, ngày 17/6. Ảnh: AP

Tuyên bố được ông Homan cùng Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và các quan chức của chính quyền Tổng thống Trump đưa ra sau khi một sĩ quan biên phòng bị hai người nhập cư trái phép bắn trọng thương trong một vụ cướp bất thành vào tối 19/7.

Hai nghi phạm bị bắt sau đó gồm Miguel Francisco Mora Nunez và Cristian Aybar Berroa, đều là người gốc Dominica và vượt biên trái phép vào Mỹ năm 2023, dưới thời tổng thống Joe Biden. Hai người này đã bị bắt và thả ra 4 lần trong các năm tiếp theo.

Bà Noem cho rằng vụ nổ súng có nguyên nhân từ chính sách thành phố trú ẩn của New York và Thị trưởng Eric Adams.

"Hãy làm rõ một điều, sĩ quan biên phòng này đang chiến đấu giành giật sự sống trong bệnh viện là vì các chính sách của Thị trưởng cùng Hội đồng thành phố New York và những người chịu trách nhiệm giữ an toàn cho người dân. Họ đã từ chối làm điều đó", bà Noem nói.

Ông Adams cho hay muốn hợp tác nhiều hơn với chính quyền liên bang về vấn đề nhập cư nhưng lực bất tòng tâm bởi hội đồng thành phố "có khuynh hướng thiên tả" và không cho phép ông làm như vậy.

"Tôi không liên quan gì đến các quy tắc được đặt ra. Tôi chỉ thực thi quy định", ông Adams nói trong buổi họp báo ngày 21/7, khi được yêu cầu phản hồi cáo buộc của bà Noem.

Ông hoan nghênh ICE triển khai thêm đặc vụ tới New York nếu họ giúp thành phố truy lùng "những người nguy hiểm" như nghi phạm nổ súng, nhưng lưu ý "nếu việc đó là để truy bắt những cá nhân bình thường đang làm việc và cố gắng trở thành công dân, tôi không nghĩ chúng ta nên làm vậy".

Hội đồng thành phố New York chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Kế hoạch tăng cường đặc vụ ICE tới thành phố New York được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố sẽ tập trung thực thi luật di trú tại các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Bộ An ninh Nội địa chưa trả lời yêu cầu bình luận về số lượng đặc vụ ICE hiện tại ở New York và kế hoạch tăng cường sẽ diễn ra thế nào.

Hồng Hạnh (Theo Politico)