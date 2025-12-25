Đặc vụ ICE nổ súng chặn xe, 2 người bị thương

Các đặc vụ ICE nổ súng chặn một phương tiện tại bang Maryland để kiểm tra nhập cư trái phép, khiến hai người bị thương.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 24/12 cho biết các đặc vụ thuộc Lực lượng Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã nổ súng vào một ôtô ở Glen Burnie, phía nam thành phố Baltimore, bang Maryland, trong quá trình kiểm tra để bắt hai người bị cáo buộc nhập cư trái phép.

Tường trình sự việc cho thấy tài xế đã điều khiển xe lao thẳng vào phương tiện của lực lượng ICE khi các đặc vụ đang đến gần để kiểm tra. Ôtô hướng về phía những đặc vụ đang đứng trên đường, thể hiện ý định tông người, buộc các đặc vụ "nổ súng tự vệ".

Tài xế trúng đạn, mất lái, đâm xe vào khu vực giữa hai tòa nhà và khiến người ngồi cùng bị thương. Cả hai người đều được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Sở Cảnh sát hạt Anne Arundel cho biết người bị trúng đạn hiện trong tình trạng ổn định, còn người còn lại bị thương nhẹ. DHS cho hay cả hai người trong xe đều đang cư trú trái phép tại Mỹ, song chưa làm rõ liệu họ có bị bắt hay không.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng tại Baltimore, bang Maryland, ngày 24/12. Ảnh: WMAR

Thống đốc bang Maryland Wes Moore cho biết ông đã được báo cáo về sự việc và chính quyền bang đang phối hợp với các cơ quan địa phương để nắm rõ tình hình, đồng thời hỗ trợ điều tra.

Vụ nổ súng diễn ra trong bối cảnh các đặc vụ nhập cư liên bang thường xuyên đối mặt với những tình huống căng thẳng khi triển khai kế hoạch truy quét nhập cư quy mô lớn của Tổng thống Donald Trump.

Thanh Danh (Theo AP, Reuters)