Đặc vụ ICE 'bị xuất huyết nội' trong vụ bắn chết người ở Minnesota

Trợ lý Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Tricia McLaughlin ngày 14/1 xác nhận Jonathan Ross, đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) người bắn chết nữ tài xế Renee Nicole Good ở Minneapolis, bị chảy máu trong sau sự việc.

DHS không cung cấp thêm thông tin về mức độ nghiêm trọng của tình trạng xuất huyết hay sức khỏe của Ross hiện nay.

Các video tại hiện trường cho thấy đặc vụ Ross có thể tự đi bộ rời khu vực sau khi nổ súng. Bộ trưởng DHS Kristi Noem sau đó xác nhận Ross được đưa đến bệnh viện và xuất viện trong ngày. Một nguồn tin cho biết Ross chưa trở lại làm việc, nhưng không nêu lý do.

Đặc vụ ICE Jonathan Ross tại Minneapolis, bang Minnesota. Ảnh: ABC News

Vụ nổ súng ngày 7/1 đã châm ngòi các cuộc biểu tình ở Minneapolis và nhiều thành phố khác tại Mỹ. Thông tin ban đầu cho thấy xe của Good chặn ngang đường, sau đó bắt đầu di chuyển khi một đặc vụ ICE tiếp cận. Ross khi đó đứng phía trước chiếc xe và bắn ba phát vào Good ở cự ly gần, khiến cô thiệt mạng.

Bà Noem mô tả hành động của Good là "khủng bố nội địa" và Ross, đặc vụ dày dạn kinh nghiệm, tin rằng mình đã hành động để tự vệ và bảo vệ đồng nghiệp.

Đặc vụ ICE bắn chết phụ nữ ở Minnesota Đặc vụ Jonathan Ross bắn Good tại phía nam Minneapolis, bang Minnesota. Video: X/Maxnesteras

Theo hồ sơ tòa án, Ross là nhân viên hành pháp có 10 năm kinh nghiệm, từng bị thương nặng trong một chiến dịch truy quét nhập cư khác tại Minneapolis hồi tháng 6. Ross khi đó bị ôtô kéo lê trong lúc truy bắt một người nhập cư và phải khâu 33 mũi.

Gregory Bovino, quan chức Biên phòng Mỹ, nói với CBS News rằng đặc vụ Ross đã "nhiều lần chạm trán với các mối đe dọa tới tính mạng". "Ross đang ở một địa điểm an toàn để phục hồi. Chúng tôi mừng vì anh ấy đang bình phục", ông Bovino cho biết.

Khoảnh khắc chạm trán khiến đặc vụ ICE bắn chết người ở Minnesota Góc quay của đặc vụ Ross trước khi nổ súng bắn Good ở Minnesota, ngày 7/1. Video: X/AlphaNews

Đức Trung (Theo CBS News, ABC News, AP)