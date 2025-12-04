Đặc vụ ICE bị tố tráo biển số xe thuê khi truy quét nhập cư

Nhiều người tố cáo đặc vụ ICE thuê xe rồi tráo biển số khi tiến hành chiến dịch truy quét nhập cư, khiến giới chức bang Illinois cảnh báo đây là hành vi trái luật.

Văn phòng Tổng thư ký bang Illinois Alexi Giannoulias đã gửi thư cảnh báo cho ít nhất 19 công ty cho thuê xe trên khắp nước Mỹ, sau khi nhận nhiều khiếu nại từ người dân về tình trạng đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) lắp biển số xe thuê lên phương tiện của mình để tiến hành chiến dịch truy quét nhập cư.

Theo nội dung thư được gửi tới các công ty lớn như Alamo, Enterprise, Budget, Hertz và Ace, đặc vụ ICE đã thuê xe của những doanh nghiệp này rồi tháo biển, lắp lên xe của mình để ngụy trang khi triển khai chiến dịch Midway Blitz ở Chicago.

Giới chức Illinois nhấn mạnh việc tự ý thay đổi biển số xe là trái pháp luật, cảnh báo các công ty cho thuê xe sẽ bị liên đới với hành động của đặc vụ ICE, theo tài liệu được NBC tiếp cận bằng Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) và công bố hôm 2/12.

Qua rà soát hơn 600 đơn tố cáo của người dân, giới chức bang Illinois đã thu hồi một biển số xe. Công ty bị nêu tên trong thư ngày 10/11 có thể yêu cầu điều trần.

Tổng thư ký bang Illinois cũng gửi thư đến Bộ An ninh Nội địa (DHS) hồi tháng 10, cảnh báo quyền Giám đốc ICE Todd Lyons về "nhiều trường hợp đặc vụ ICE thay đổi biển số trái phép trên xe đăng ký tại Illinois". Giannoulias cảnh báo hành vi này có thể dẫn tới phạt tiền, thậm chí án tù, và bang có quyền vô hiệu hóa hoặc thu hồi biển số bị lạm dụng.

Cảnh sát canh gác bên ngoài cơ sở của ICE ở khu ngoại ô thành phố Chicago, bang Illinois, ngày 21/11. Ảnh: AP

Trong khi đó, DHS tuyên bố các lực lượng thực hiện chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép đều tuân thủ luật liên bang cũng như quy định tại các bang, "ngoại trừ những trường hợp ảnh hưởng đến nhiệm vụ liên bang".

DHS viện dẫn quy định quản lý phương tiện của liên bang về bảo đảm an toàn và nghiệp vụ cho người thi hành công vụ, đồng thời cho rằng bang Illinois "đáng lẽ nên cảm ơn họ" vì ICE đang nỗ lực loại bỏ những tội phạm nguy hiểm nhất khỏi đường phố.

Lực lượng ICE nhiều lần nêu lo ngại tình trạng các nhóm hoạt động xã hội theo dõi, bấm còi xe, thổi còi cảnh báo hoặc quấy rối bằng lời nói trong lúc các đặc vụ thực thi nhiệm vụ. DHS tuyên bố các vụ tấn công nhằm vào đặc vụ kiểm tra di trú đã tăng 1.000%, nhưng không công bố số liệu cụ thể.

Hồi tháng 10, ông Giannoulias cũng mở đường dây nóng "Theo dõi Biển số xe" để công chúng trình báo các trường hợp xe công vụ sai phạm. Sáng kiến chủ yếu nhắm vào lực lượng ICE truy quét nhập cư ở Chicago, sau khi mạng xã hội lan truyền video một đặc vụ thách thức người dân chụp ảnh xe công vụ vì họ "đổi biển số mỗi ngày".

"Chúng tôi đã nói rõ với đặc vụ liên bang lẫn công ty cho thuê xe rằng hành vi tráo hoặc chỉnh sửa biển số để tránh nhận diện là trái pháp luật. Không ai được đứng trên pháp luật trong vấn đề bảo vệ an toàn công cộng và người dân. Tôi kêu gọi cư dân tiếp tục trình báo các trường hợp với đường dây nóng", Giannoulias nói.

Thanh Danh (Theo CBS)