Đặc vụ ICE bị cáo buộc xông vào nhà bắt người nhập cư

Đặc vụ ICE bị cáo buộc xông vào nhà dân ở Minnesota để bắt người nhập cư trái phép mà không có lệnh của tòa, vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Sofia Alvarado cùng người thân hôm 6/12 đang ở tầng hai ngôi nhà tại Burnsville, bang Minnesota thì nghe tiếng đập cửa dồn dập. Các đặc vụ Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) sau đó "tiến vào nhà mà không xuất trình lệnh khám xét của tòa", cô hôm nay nói với NBC News.

Ngôi nhà thuộc sở hữu của chồng Alvarado và họ sống ở tầng hai, tầng một cho một cặp vợ chồng nhập cư thuê. Cặp vợ chồng này trước đó đi siêu thị mua sắm và bị các đặc vụ ICE bám theo trên đường trở về nhà.

Hình ảnh từ camera giám sát trước nhà cho thấy khi hai vợ chồng vừa xuống xe, các đặc vụ ập tới, xô ngã và khống chế người chồng. Người vợ lập tức chạy vào nhà nơi có cậu con trai 7 tuổi.

Đặc vụ ICE xông thẳng vào nhà bắt người Đặc vụ ICE khống chế người chồng trước lối vào ngôi nhà ở Burnsville, bang Minnesota, ngày 6/12. Video: NBC News

Ông Angel, anh trai bà Alvarado, người có mặt ở đó khi sự việc xảy ra, kể rằng sau khi vào nhà, các đặc vụ ICE đã dẫn chị gái, mẹ, con gái, cháu gái của anh vào bếp, yêu cầu họ nộp điện thoại.

Cả 4 người sau đó đều chứng minh được rằng mình mang quốc tịch Mỹ. "Họ đều sợ hãi, khóc lóc. Các đặc vụ còn chĩa súng vào họ", ông Angel nói.

Ngoài hai vợ chồng vừa đi siêu thị về, ICE còn bắt hai người đàn ông khác trong căn nhà. Vợ của một trong hai người này cũng cho biết bị các đặc vụ chĩa súng khi đang bế con trai một tuổi và dắt theo con trai 7 tuổi.

Cô cho biết gia đình mình đến từ Honduras, vượt biên trái phép vào Mỹ để tìm việc làm. ICE trước đó đã khuyến khích cô tự nguyện rời Mỹ. Chưa rõ liệu tất cả những người trong căn nhà có quan hệ họ hàng với nhau hay không.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) chưa bình luận về sự việc. Theo quy định về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở tại Mỹ, đặc vụ ICE không được phép khám xét nhà riêng nếu không có lệnh của tòa.

Chính quyền thành phố Burnsville cho biết họ "thường không được thông báo về các hoạt động truy quét nhập cư của lực lượng liên bang", cũng không tham gia các cuộc bắt bớ như vậy.

Các đặc vụ liên bang tập trung trước nhà của gia đình Alvarado, ngày 6/12. Ảnh: NBC News

Đức Trung (Theo NBC News, Hill)