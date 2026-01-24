Đặc vụ ICE bị cáo buộc bắt học sinh 5 tuổi

Giới chức trường học Minneapolis cáo buộc đặc vụ ICE bắt một bé trai 5 tuổi cùng bố, trong khi chính phủ Mỹ tuyên bố "đứa trẻ bị bỏ rơi".

Các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) chiều 20/1 bắt bé trai 5 tuổi Liam Conejo Ramos và bố là Adrian Alexander Conejo Arias tại lối vào nhà riêng ở Minneapolis, bang Minnesota, ít phút sau khi bé Ramos trở về từ lớp mầm non, giới chức giáo dục Minneapolis hôm qua cho biết.

Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa (DHS) Tricia McLaughlin giải thích rằng lực lượng ICE không cố ý nhắm vào đứa trẻ. Theo bà, Ramos "đã bị bỏ rơi".

Tuy nhiên, Mary Granlund, chủ tịch Hội đồng Học khu Columbia Heights phía bắc Minneapolis, người chứng kiến vụ bắt, nói với truyền thông rằng bà nghe thấy người lớn bên trong căn nhà liên tục van xin các đặc vụ để bé Ramos ở lại nhưng bị từ chối. Đặc vụ ICE về nguyên tắc không được đột nhập vào nhà dân khi chưa có lệnh tòa.

Bà Grandlund khi đó đang lái xe đi đón con thì nghe thấy tiếng ồn ào trước căn nhà của gia đình. "Tôi nghe thấy có người hét lớn: 'Các người đang làm gì vậy. Đừng mang đứa trẻ đi'", bà Granlund thuật lại.

Khi bà xuống xe và tiến về phía căn nhà, bà nghe một người khác hét lớn rằng có người của học khu vừa đến và có thể nhận trách nhiệm chăm sóc Ramos, ám chỉ bà.

"Có rất nhiều cơ hội để đứa trẻ được giao lại cho người lớn một cách an toàn", Granlund nói, thêm rằng bà nhìn thấy mẹ của Ramos qua cửa sổ, và nghe thấy Arias hét lớn yêu cầu bà không mở cửa vì lo các đặc vụ sẽ xông vào nhà. Hiện chưa rõ người mẹ có bị bắt hay không.

Khi được hỏi về khả năng ICE dùng Ramos làm "mồi nhử" dụ người mẹ ra ngoài, bà Granlund trả lời "dứt khoát là vậy". "Từ hình ảnh hiện trường đến các lời kể, mọi thứ đều rõ ràng. Tôi có mặt ở đó. Đây chính xác là những gì xảy ra".

DHS cho biết các đặc vụ đã "nhiều lần đề nghị mẹ của Liam tiếp nhận đứa trẻ nhưng bị từ chối. Theo tuyên bố của phát ngôn viên McLaughlin, các đặc vụ còn cam kết không bắt người mẹ, song cô này vẫn không đồng ý nhận con, còn Arias nói muốn con mình ở cùng.

Đặc vụ liên bang bên cạnh bé Ramos trước căn nhà của gia đình ở phía bắc Minneapolis, bang Minnesota, ngày 20/1. Ảnh: NBC News

"Bố mẹ Ramos được hỏi liệu họ có muốn đưa con đi cùng không, nếu không ICE sẽ giao đứa trẻ cho một người an toàn do hai người chỉ định", bà McLaughlin nói, cho biết đây là cách làm phù hợp.

"Tôi nghe thấy câu chuyện này và nghĩ thật kinh khủng, làm sao chúng tôi lại bắt một đứa trẻ 5 tuổi", Phó tổng thống JD Vance đề cập sự việc ngày 22/1. "Tuy nhiên, họ phải làm gì? Họ có nên để một đứa trẻ 5 tuổi chết cóng hay không?".

Luật sư di trú Marc Prokosch, đại diện pháp lý cho gia đình, cho biết cả Arias và bé Ramos đang bị giam giữ tại Trung tâm Xử lý Di trú Dilley, gần San Antonio, bang Texas.

Theo ông Prokosch, gia đình này đã nhập cảnh vào Mỹ năm 2023 sau khi đặt lịch hẹn thông qua ứng dụng CBP One, được chính quyền Joe Biden thiết lập nhằm tạo ra một quy trình có trật tự cho người di cư và giảm tình trạng vượt biên trái phép. Ứng dụng này đã bị chính quyền Tổng thống Donald Trump đóng sau khi ông nhậm chức.

"Gia đình này hoàn toàn không trốn tránh ICE. Họ tuân thủ đầy đủ các quy trình đã được thiết lập, theo đuổi hồ sơ xin tị nạn, tham dự đầy đủ các phiên tòa. Họ không gây nguy hiểm, không có động thái bỏ trốn và đáng lẽ không bao giờ nên bị bắt giữ", ông Prokosch nói với truyền thông.

Trên mạng xã hội, ICE mô tả Arias là "người nhập cư trái phép có tiền án", nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Các đặc vụ ICE đã bắt 4 học sinh tại Minneapolis trong những tuần gần đây, trong đó có Ramos. Hai em khác bị bắt trên đường đến trường, một em bị bắt tại nhà riêng cùng mẹ, theo giới chức giáo dục địa phương. DHS chưa phản hồi yêu cầu bình luận về các trường hợp này.

Các quan chức giáo dục cho biết tỷ lệ chuyên cần trong học khu đã giảm mạnh và gần đây họ buộc phải cho học sinh ra chơi trong nhà vì các đặc vụ ICE tuần tra gần sân chơi trường học. Có những ngày gần 1/3 học sinh không tới lớp.

Minnesota đang là một trong những điểm nóng của các chiến dịch truy quét nhập cư của chính phủ liên bang, với khoảng 3.000 đặc vụ được điều động, chủ yếu là đến khu vực Twin Cities, gồm hai thành phố St. Paul và Minneapolis.

Học khu Columbia Heights có 5 trường với khoảng 3.400 học sinh từ mầm non cho tới lớp 12, phần lớn là con em các gia đình nhập cư.

Đức Trung (Theo NBC News, AP, Washington Post)