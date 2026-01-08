Đặc vụ ICE bắn chết người ở Minnesota

Đặc vụ ICE bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis, trong vụ nổ súng gây nhiều tranh cãi giữa giới chức bang và chính quyền liên bang.

Giới chức thành phố Minneapolis, bang Minnesota cho biết một đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã bắn chết Renee Nicole Good, 37 tuổi, trong cuộc chạm trán ngày 7/1.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết vụ nổ súng xảy ra khi "một nữ tài xế tìm cách lao vào đặc vụ ICE trên đường", tại một khu dân cư phía nam Minneapolis. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem mô tả sự việc hành động của tài xế là "khủng bố" và việc đặc vụ ICE nổ súng là nhằm tự vệ.

Tuy nhiên, giới chức bang Minnesota đặt câu hỏi với thông tin này, sau các video lan truyền trên mạng cho thấy các đặc vụ ICE chặn xe của Good trên đường, một người tiến tới giật tay nắm cửa, dường như để lôi cô ra khỏi xe. Trong lúc Good đánh lái rời đi, đặc vụ ICE ở phía trước xe rút súng, bắn nhiều phát vào kính lái.

Chiếc xe tiếp tục lao đi một đoạn rồi đâm vào những chiếc xe đang đỗ ven đường. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara xác nhận nữ tài xế thiệt mạng vì trúng đạn ở đầu.

Đặc vụ ICE bắn chết phụ nữ ở Minnesota Đặc vụ ICE bắn Renee Nicole Good tại phía nam Minneapolis, bang Minnesota. Video: X/Maxnesteras

"Tôi đã xem video đó. Đừng tin vào những lời diễn giải mang tính định hướng", Thống đốc bang Minnesota Tim Walz viết trên X.

Khi video tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội, bà Noem tái khẳng định lập luận rằng nữ tài xế bị bắn khi đang tìm cách "đoạt mạng hoặc gây thương tích" cho đặc vụ ICE.

Một nhân chứng nói với truyền thông địa phương rằng cô thấy chiếc xe của Good đậu chắn ngang đường Portland, dường như nhằm phản đối hoạt động truy quét nhập cư của ICE. Cô cho biết đã nghe thấy các đặc vụ ICE yêu cầu tài xế "rời khỏi xe".

"Nữ tài xế đang cố quay đầu, còn đặc vụ ICE đứng trước đầu xe. Đặc vụ sau đó rút súng, áp sát vào cản trước rồi với tay qua nắp capo, bắn 3-4 phát", nhân chứng này kể lại.

Renee Nicole Good, cư dân Minneapolis, bang Minnesota. Ảnh: Economic Times

Các chi tiết chính xác về diễn biến vụ nổ súng hiện chưa được làm rõ. Tổng chưởng lý bang Minnesota Keith Ellison tuyên bố "vẫn còn rất nhiều điều chưa biết vào thời điểm này", nhấn mạnh bất kỳ ai vi phạm pháp luật liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm.

Vụ nổ súng xảy ra một ngày sau khi DHS thông báo huy động 2.000 đặc vụ ICE đến bang Minnesota cho các chiến dịch truy quét nhập cư lớn nhất lịch sử.

Tháng 9/2025, người nhập cư Silverio Villegas-Gonzalez ở Chicago đã bị ICE bắn chết, sau khi tông xe vào nhóm đặc vụ.

Đức Trung (Theo AP, CNN, Yahoo News)