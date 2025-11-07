Đặc vụ ICE bám theo, bắt cô giáo ngay tại trường mầm non

MỹMột giáo viên mầm non bị các đặc vụ ICE ở Chicago bám theo và bắt tại trường trong giờ đón trẻ, khiến nhiều người phản ứng.

Các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ngày 5/11 khống chế và áp giải một phụ nữ tại trường mầm non Rayito de Sol Spanish Immersion ở Chicago.

Nghị sĩ thành phố Chicago Matt Martin cho biết người phụ nữ này là giáo viên của trường. Ông Martin dẫn lời các nhân chứng mô tả các đặc vụ ICE đã lái xe bám theo ôtô của giáo viên này tiến vào bãi đậu xe của trường mầm non.

Cô giáo bị bắt tại nơi đón trẻ trong trường, sau khi phân bua bất thành với các đặc vụ rằng cô có giấy tờ lao động hợp pháp. Theo nhân chứng, các đặc vụ cũng vào bên trong trường để thẩm vấn một số người vào khoảng 7h, thời điểm trẻ được đưa đến trường.

Giáo viên mầm non Chicago bị đặc vụ nhập cư bắt khi đến trường Đặc vụ ICE bắt giáo viên tại trường mầm non Rayito de Sol ở phía bắc Chicago, ngày 5/11. Video: X/Mike Quigley

Giới truyền thông Mỹ cho rằng vụ bắt này là một bước leo thang mới trong chiến dịch truy quét nhập cư mang tên Midway Blitz do chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động, vốn đã khiến hơn 3.000 nhập cư bị bắt ở Chicago kể từ đầu tháng 9.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết người phụ nữ này đến từ Colombia, vào Mỹ trái phép năm 2023 và được cấp giấy phép làm việc dưới thời tổng thống Joe Biden. Hai người con 16 và 17 tuổi của người phụ nữ này tháng trước vượt biên vào Mỹ và đã được đưa tới trung tâm giam trẻ em nhập cư không có bố mẹ đi cùng ở Chicago.

Tricia McLaughlin, trợ lý Bộ trưởng DHS, cho hay các đặc vụ ICE không cố tình thực hiện vụ bắt ở trường mầm non. Theo bà, các đặc vụ đã bật còi hụ để yêu cầu xe chở người phụ nữ này dừng lại, nhưng tài xế đã không chấp hành.

"Họ lái xe vào bên trong trường mầm non và tìm cách cố thủ trong đó, gây nguy hiểm cho những đứa trẻ bên trong", McLaughlin nói.

Trong họp báo ngày 5/11, nghị sĩ Mike Quigley cho biết nữ giáo viên có giấy phép lao động hợp pháp, cáo buộc các đặc vụ ICE theo dõi cô vào trong trường mà không có lệnh bắt.

"Họ không chỉ vào trong để đuổi theo một người, mà còn đi qua nhiều phòng, vừa hỏi vừa tìm giáo viên trong khi trẻ em vẫn ở đó", nghị sĩ Delia Ramirez nói. DHS chưa xác nhận thông tin này.

Trường Rayito de Sol, có tám cơ sở tại Illinois và Minnesota, không trả lời yêu cầu bình luận. Sau khi đặc vụ ICE bắt nữ giáo viên, cơ sở trường ở phía bắc Chicago đã đóng cửa trong ngày.

Các phụ huynh đã tụ tập bên ngoài trường để phản đối ICE. Chris Widen, phụ huynh, cho biết người phụ nữ bị bắt là giáo viên của con mình. "Cuộc bắt bớ diễn ra vào thời điểm đông đúc nhất, khi học sinh, phụ huynh phải chứng kiến cảnh giáo viên bị khống chế, dẫn giải", cô nói.

Phụ huynh an ủi nhau bên ngoài trường mầm non Rayito de Sol, ngày 5/11. Ảnh: AP

Giới chức di trú Mỹ những tháng gần đây vấp chỉ trích mạnh mẽ do các hoạt động truy quét, bắt bớ gần trường học, đặc biệt là trong những giờ cao điểm đưa đón trẻ.

Hồi tháng 7, các đặc vụ ICE khiến nhiều người phản ứng khi bắt một bác sĩ nhập cư gốc Iran trên đường đưa con nhỏ đi học ở ngoại ô Portland, bang Oregon, trước sự chứng kiến của nhiều trẻ mẫu giáo khác.

Hồi tháng 8, các đặc vụ ICE bắt một thiếu niên 15 tuổi, là công dân Mỹ, bị khuyết tật phát triển khi đang ngồi trong ôtô cùng mẹ bên ngoài trường trung học ở Los Angeles. Cậu bé bị chĩa súng và còng tay trong vài phút trước khi các đặc vụ thả ra vì phát hiện bắt nhầm người.

Tháng trước, trong một chiến dịch ở Logan Square, Chicago, các đặc vụ ICE đã bắn đạn hơi cay bên ngoài một trường tiểu học, khiến khói lan đến sân chơi nơi trẻ em đang chơi đùa.

