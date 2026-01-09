Đặc vụ di trú Mỹ bắn hai người ở Portland

Các đặc vụ liên bang nổ súng khiến hai người bị thương tại Portland, Oregon, một ngày sau khi nhân viên ICE bắn chết phụ nữ ở Minnesota.

Sở Cảnh sát thành phố Portland, bang Oregon, nhận được cuộc gọi cầu cứu từ người đàn ông bị bắn lúc 14h24 ngày 8/1, trên giao lộ Northeast 146th và East Burnside.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện người đàn ông và một phụ nữ bị thương do trúng đạn. Các sĩ quan đã sơ cứu bằng băng gạc và gọi cấp cứu. Hai nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện.

"Cảnh sát xác định hai người này bị thương trong một vụ nổ súng liên quan đến các đặc vụ Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP)", thông cáo của cảnh sát Portland nêu, song không cho biết tình trạng sức khỏe hiện tại của họ.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Maxine Dexter đại diện khu vực đông Portland nói hai nạn nhân còn sống, nhưng chưa xác định được mức độ thương tích. CNN dẫn nguồn tin nói họ là vợ chồng.

Nguồn tin cho hay các đặc vụ CBP đã lên xe bỏ đi sau khi bắn người chồng vào tay, còn người vợ trúng đạn ở ngực.

Lực lượng hành pháp tại hiện trường vụ bắn hai người bị thương ở Portland, bang Oregon, ngày 8/1. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Tricia McLaughlin của Bộ An ninh Nội địa (DHS), đơn vị quản lý CBP và ICE, xác nhận sự việc, nhưng cho hay sĩ quan CBP đã "bắn một phát súng tự vệ trong một vụ chặn xe người nhập cư Venezuela", khi tài xế cố gắng đâm vào các đặc vụ.

"Portland không phải thao trường cho các đặc vụ vũ trang. Các chiến dịch của chính quyền liên bang đã gây những hậu quả chết người", Thị trưởng Portland Keith Wilson nói, kêu gọi giới chức liên bang ngừng các chiến dịch truy quét nhập cư trong thành phố. Bà Dexter đang yêu cầu điều tra ở cấp địa phương, triển khai độc lập và không có sự can thiệp của chính quyền liên bang.

Vụ nổ súng xảy ra một ngày sau vụ đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn chết Renee Nicole Good, 37 tuổi, ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, châm ngòi các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố lớn. Các cơ quan liên bang đã tiếp quản điều tra vụ án.

Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Portland Bob Day kêu gọi cộng đồng giữ bình tĩnh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ súng ở Minneapolis, đồng thời tái khẳng định rằng cảnh sát Portland không tham gia vào hoạt động truy quét nhập cư.

Đức Trung (Theo Guardian, CNN, AP)